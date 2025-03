Albés ve "difícil de entender" la derrota por 1-3 ante Racing de Ferrol siendo "mejores"

Gijón, 17 dic (EFE).- El entrenador del Sporting, Rubén Albés, rechazó que su equipo hubiera estado mal ante el Racing de Ferrol y asegura que es "difícil de entender" haber perdido 1-3 siendo "mejores desde lo colectivo, pero así es el fútbol".

En Segunda "hay tres o cuatro equipos" con un nivel superior pero en el resto está "todo muy equilibrado", indicó el técnico rojiblanco, que reiteró que nadie le va a hacer creer que estuvieron "mal" ante el conjunto gallego, con un resultado "desagradable" aunque el partido "no tuvo nada que ver" con el del Cartagena.

"Ante el Mirandés será un partido muy exigente y habrá que mostrar una versión realmente competitiva", advirtió Albés, que considera a su rival de mañana como "la revelación por como está haciendo las cosas y por su nivel organizativo.

El técnico sportinguista defendió a sus jugadores: "Podemos tambalearnos pero no hundirnos, hay que levantarse lo antes posible; cometeremos errores pero creo en el equipo".

A pesar de las dos últimas derrotas, el equipo gijonés sigue con "opciones de todo", confía en demostrar que las últimas derrotas "se han canalizado para dar una mejor versión" y considera el partido ante el Mirandés "muy atractivo y exigente ante el tercer mejor rival de la competición".

El delantero Víctor Campuzano, que acabó tocado el partido ante los ferrolanos, se encuentra "bien" aunque el técnico no aseguró su presencia en el once inicial, no decidida todavía porque solo hubo un entrenamiento y espera a ver las sensaciones de los jugadores.

"Sería precioso comer el turrón en play-off, eso confirmaría que se ha hecho una primera vuelta de nivel y eso pasa por traer los puntos del Mirandés y confirmarlos ante el Málaga", indicó el entrenador, centrado en el encuentro de mañana en Anduva.

En la convocatoria todavía no entró en central Diego Sánchez, con el que Albés confía en poder contar el sábado ante el Málaga, con el que quiere "medir bien los riesgos", por lo que el canterano se quedará trabajando en Mareo para ver sus opciones de cara al encuentro ante los andaluces. EFE

