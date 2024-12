Esteban (PNV) cree "lamentable" que el Gobierno y el PP no lleguen a un acuerdo sobre el reparto de menores extranjeros

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha calificado de "lamentable" que el Gobierno y el PP no lleguen a un acuerdo sobre el reparto de menores extranjeros, porque "urge" llegar a una solución. Además, ha reprochado que haya comunidades autónomas que "miran para otro lado" e incluso "desvían tráficos". "Los menores no son ninguna mercancía", ha advertido.

Esteban se ha referido, de esta forma, al fracaso de la reunión celebrada este pasado jueves entre el Ejecutivo y el Partido Popular para hablar de la Ley de Extranjería, en la que también estuvieron presentes los presidentes de Canarias y de Ceuta, Fernando Clavijo y Juan Vivas, respectivamente.

En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, el dirigente jeltzale ha considerado "lamentable" que siempre se hable "de políticas y pactos de Estado pero, cuando hay que abordar los problemas fundamentales que aprietan en el día a día, todo queda en palabrería".

Por ello, ha afirmado que urge llegar a una solución en este asunto. "No será porque nosotros no lo hayamos dicho. Incluso recuerdo que le hice una pregunta directamente al presidente del Gobierno sobre el particular. Nosotros hemos aportado ideas pidiendo, además, que el Estado asuma sus propias competencias porque a los demás no nos dejan intervenir en frontera", ha indicado.

Tras señalar que es una labor que tiene que desarrollar el Estado, ha explicado que, en el tema de migración, "muchas veces no hace lo que debería hacer". "Respecto al tema de los menores, mientras estos no sean asignados a otra institución, la tutela depende de ellos. Son ellos los que tienen que clasificarles en tiempo y forma como menores o no", ha indicado.

En cambio, ha dicho que en muchas ocasiones estos menores "deambulan por el Estado sin un tutor conocido hasta que acaban en alguna institución, algunos dirigidos, porque hay algunas instituciones que tienen un mayor reclamo". Es entonces, cuando se hace un proceso con ellos que, según ha subrayado, "debería haberlo llevado a cabo antes el Estado".

"LA ASFIXIA DE ALGUNAS COMUNIDADES"

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso comprende "perfectamente la asfixia de algunas comunidades, como la canaria en estos momentos, con el número de pateras y, sobre todo, de menores que ha aumentado terriblemente".

No obstante, ha recordado que Euskadi también, "como Frontera Norte", tiene que afrontar esta cuestión. "Nosotros hemos aportado ideas para que las competencias de cada cual queden claras y cómo se debería reformar la Ley de extranjería, más allá del artículo 35 famoso", ha precisado.

Sus propuestas, tal como ha manifestado, "las conocen perfectamente el Gobierno y el PP", pero no ven "voluntad de solucionarlo". En su opinión, el Partido Popular "no muestra ningún interés", y supone que también se debe a que algunas comunidades autónomas gobernadas por ellos "le aprietan" porque no les afecta este problema por el momento y "prefieren que la cosa siga así".

"DESVIAR TRÁFICO" DE MENORES

"Pero, desde luego, no es serio, para empezar respecto a los intereses y los derechos de esos menores que la legislación dice que se deben proteger. Y, segundo, no es serio en cuanto a la responsabilidad institucional que todos deben llevar a cabo, empezando por el Estado, que cumple algunas de sus obligaciones", ha manifestado.

También ha lamentado que "algunas comunidades autónomas lo único que hacen es mirar hacia otro lado y desviar tráficos". "Suena duro, fuerte, y desde luego, los menores no son ninguna mercancía. Hay algunos ámbitos que da la sensación muchas veces que lo consideran así y es penoso", ha asegurado.