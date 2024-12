Un departamento de metodología y aumentar el de ojeadores, objetivos del Barça de Vivés

Víctor Martí/Francisco Ávila

Barcelona, 1 dic (EFE).- Crear un departamento de metodología en el fútbol base femenino, a semejanza del existente en el masculino, y potenciar el área de ojeadores son los próximos objetivos que persigue Marc Vivés (Barcelona, 4 febrero 1975), el director deportivo del fútbol femenino del Barcelona, según desvela en una entrevista con EFE.

Vivés llegó al Barcelona en noviembre de 2023 en sustitución de Markel Zubizarreta, después de su paso como director técnico de la Federación Catalana y uno posterior como director técnico del Vissel Kobe japonés, adonde llegó por su relación con Andrés Iniesta.

En su primer año, el Barça lo ha ganado todo. Además se ha movido muy bien en los despachos con las renovaciones de Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, la contratación de la perla portuguesa Kika Nazareth y de la consagrada delantera polaca Ewa Pajor.

Asegura que el Barça puede aspirar a contratar a las mejores jugadoras del mundo porque "lo que ofrecemos aquí, otros clubes no lo tienen" y advierte que el club catalán "nunca podrá competir" a nivel económico, "pero sí en cuanto a proyecto".

Pregunta - ¿Qué es el fútbol para usted?

Respuesta - Es una pasión que afortunadamente he podido convertir en mi trabajo. Me considero un afortunado.

P - ¿Es un refugio en momentos complicados?

R - Es un escenario donde he podido desarrollarme en lo que yo creo que soy. El fútbol me ha dado la posibilidad de experimentar muchísimas cosas, sobre todo me ha permitido encontrar mi estado de satisfacción personal en el ámbito laboral.

P - ¿Ha cambiado mucho su vida desde que asumió el cargo de director deportivo del Barcelona?

R - Sí que cambia, es inevitable. Esta casa tiene una energía con cosas maravillosas, pero tiene una responsabilidad que hace que tu día a día nada tenga que ver con lo que tenías antes.

P - ¿Qué es lo que más le ha costado en el último año?

R - Una vez que ya lo has superado todo ya está hecho. Lo importante es que todas las carpetas que se han abierto, se han cerrado en una dirección u otra y que la posición del Barça como club sigue siendo la de un club respetado.

P - ¿Se lo pensó mucho?

R - Sí. Soy una persona de pensar las cosas, porque es necesario reflexionar antes de aceptar un reto de estas características. Tomé la decisión convencido y tranquilo porque ha ido todo rodado.

P - ¿Cómo se convence a una jugadora para fichar por el Barça?

R - Explicando las verdades. Convencemos desde el proyecto porque económicamente nunca podremos entrar en una guerra económica con clubes que tienen más poder adquisitivo que nosotros.

P - Y eso que la Liga F es poco competitiva...

R - A todos nos gustaría que la Liga F fuera más competitiva, es una realidad, pero al mismo tiempo lo que estamos haciendo es mirarnos hacia dentro, mejorar cada vez más y, aunque evidentemente la ambición pasa por ganar todos los títulos, no nos comparamos con la Liga F, porque nosotras lo que queremos es estar al nivel para competir en Europa y seguir siendo las mejores.

P - ¿En un mercado inflacionado el Barça puede aspirar a contratar a las mejores futbolistas del mundo?

R - Sí que podemos competir. No todo es el dinero, aunque es una parte importante. Nosotras estamos compitiendo y el club sí que está apostando. Si viera que el club no fuera consciente de todo ello, estaría más preocupado, pero veo que hay una junta directiva consciente de la situación y que está implicada para que seamos un equipo que podemos aproximarnos a ofrecer los máximos salarios y mantener a las mejores jugadoras, porque lo que ofrecemos aquí, otros clubes no lo pueden ofrecer.

P - Como por ejemplo...

R - Son cosas del día a día, títulos, claro, pero también nuestra manera de trabajar, nuestra idea de jugar... La jugadora viene aquí, entrena, se lo pasa bien y se siente bien atendida. Tenemos un cuerpo técnico muy profesional, de mucho nivel. Y ellas al final lo saben, Creo que, en ese sentido, nuestra metodología de trabajo y nuestra manera de jugar no es comparable a otros clubes. Y ahí es donde nosotros, desde mi humilde opinión, somos más atractivos para que ellas puedan venir.

P - ¿Cómo está la planificación del próximo curso con jugadoras importantes como Walsh, Engen, Paredes, Torrejón, Jana y Gemma que terminan contrato?

R - Tengo una idea de lo que quiero, pero es muy pronto hablar de ello.

P - Por ejemplo, por Keyra Walsh el club tuvo una oferta el verano pasado de 1,5 millones para regresar a Inglaterra. ¿Por qué se decidió mantenerla en la plantilla?

R - Recibió una oferta como las reciben muchas jugadoras, porque somos un escaparate. No podemos perder la ambición en ser las mejores, la ambición de ganarlo todo y por eso el objetivo es tener a las mejores jugadoras, y Keyra es de las mejores. Ni somos un club vendedor, ni tenemos esa mentalidad. Keyra sigue siendo muy competitiva. No voy a debilitar al equipo porque lo que queremos es aspirar a lo máximo.

P - Llama la atención la ausencia de Salma Paralluelo desde el inicio de la temporada...

R - Lleva muchos años jugando con molestias. Y lo que hemos decidido es que tenemos que parar y conseguir que pueda jugar sin molestias. Está cada vez mejor y tiene la sensación de que esas molestias no existen y cada vez la estamos acercando más en el terreno de juego. En breve la tendremos en dinámica de entrenamiento. Es una visión de futuro. ¿Por qué vamos a intentar forzar una jugadora corriendo el riesgo de que se cronifique y que después no tenga la posibilidad de desarrollar su carrera muchos años?

P - ¿A qué se deben esos problemas físicos?

R - Pueden tener que ver con que se dedicó al atletismo. Salma viene de ser una atleta de alto nivel y juega al fútbol de alto nivel. Las aceleraciones que lleva a cabo cuando juega fútbol puede ser que le hagan sufrir biomecánicamente. Estamos haciendo un reset de todo su cuerpo.

P - ¿Cuál es el techo de Vicky López?

R - Es una de las jugadoras con mayor talento. Le digo siempre: tú juegas al fútbol, da igual la posición en la que juegues. Tiene una calidad innata de entender el juego que es el presente, pero va a ser determinante en el futuro.

P - Y luego está el nivel de la joven portuguesa Kika Nazareth...

R - No me ha sorprendido su nivel. Su potencial es mucho mayor. Es esa jugadora que interpreta los espacios, interpreta asociarse en espacios cortos. Estoy convencidísimo que con el tiempo Kika va a ser mucho más de lo que es ahora.

P - Otra gran noticia es el estado de Alexia Putellas...

R - Solo ella sabe lo doloroso que es estar lesionada. Ha vuelto a demostrar de lo que es capaz, se ha recuperado en todos los sentidos.

P - Y la guinda del pastel fue la renovación de Aitana...

R - Sería falso decir que el acuerdo fue de un día para otro. Son negociaciones muy complejas en las que intervienen muchas cosas. Dentro de una negociación que nunca es fácil, todo se facilitó por el hecho de que su primera opción era el Barça.

Todas nuestras jugadoras van a tener ofertas. En el caso de Aitana, siempre fue con la mentalidad de pensar qué necesitamos para que ella se quede, y ella, entendiendo también la situación del club, siempre tuvo la voluntad.

P - Eligió de entrenador a Pere Romeu cuando parecía que el mejor colocado era Rafael Navarro.

R - Me gustaría empezar hablando de Rafel Navarro. No somos lo suficiente justos sobre todo mediáticamente con él. Navarro es importantísimo en este club. Es una persona de la que estoy muy satisfecho con él. Tiene un rol importantísimo dentro del cuerpo técnico.

Además a mí me ayuda en muchos aspectos de la dirección técnica. De Rafel me gustaría destacar que es un excelente profesional. Por mi manera de ser tuve que pasar un tiempo de reflexión antes de decidirme por Pere.

P - ¿Qué es lo que tiene en mente para seguir mejorando?

R - El departamento de metodología es uno de ellos, es necesario. Iremos creciendo y ese es uno de los departamentos que queremos crear y potenciar, porque una de mis prioridades es potenciar todo el aspecto del fútbol base que es lo que nos tiene que alimentar y en ese sentido también necesitamos potenciar el departamento de ojeadores, que es muy pequeño.

P - ¿Y en general?

R - Tenemos que seguir profesionalizando el fútbol femenino en el Barça. Estamos en un buen momento, pero todavía nos queda. Hay que seguir apostando por el proyecto, seguir mejorando en infraestructuras e ir creciendo en todos los ámbitos. No hay un techo y nos queda mucho recorrido. EFE

