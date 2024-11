Manolo González: "Estoy fuerte, me siento capacitado para revertir la situación"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 29 nov (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha asegurado este viernes que se siente "fuerte" y también "capacitado para revertir la situación", en referencia a la mala dinámica del equipo, en descenso tras sumar tres de los últimos 24 puntos posibles.

El preparador, en la rueda de prensa en el RCDE Stadium previa al partido contra el Celta, ha insistido en que no tiene "miedo", pese a reconocer que no han sido días fáciles tras perder 4-1 contra el Girona en la última jornada: "A menos que te importen muy poco las cosas, esto te tiene que afectar".

Preguntado por si esta semana se ha relacionado de forma distinta con el director deportivo, Fran Garagarza, el técnico ha comentado que ha hablado con él "como cada semana", sobre los entrenamientos y el equipo. "Han sido conversaciones normales, sin más", ha apostillado el preparador blanquiazul.

Además, Manolo González no ha escondido que "todas" las semanas desde que llegó al Espanyol han sido difíciles: "Si no llegamos a subir, imaginad el panorama. Perdimos (contra el Girona en Montilivi) dando una imagen muy mala. Hay que salir siempre con la cabeza alta, es importante recuperar la identidad".

El técnico ha manifestado que los futbolistas saben que tienen en sus manos su trabajo, en referencia a su continuidad. "Supongo que sí. Al final juegan con el mío y con el suyo. Ahora lo que menos me preocupa es eso, me preocupa que el equipo gane. Tenemos que cambiar a nivel de resultado y de juego", ha reflexionado.

Por otra parte, el entrenador ha avanzado que intentará que el bloque sea "más reconocible" frente al Celta, por lo que planteará "un sistema de juego" y no lo tocará más allá de pequeños matices. "Hasta ahora, he intentado que no fuéramos tan reconocibles para el contrario, pero iremos a una idea fija", ha aclarado.

En cuanto al estado físico de la plantilla, el responsable del banquillo catalán ha avanzado que no estarán Calero ni Gragera, lesionados. El portero Pacheco es duda. Edu Expósito podría entrar en la convocatoria. El cuerpo técnico no cree que esté para jugar tras diez meses de baja, pero ensalza su aportación al grupo. EFE

