Yuri: "Me equivoqué y cuando juguemos en Anoeta le pediré perdón a Mikel (Oyarzabal)"

Lezama (Bizkaia), 27 nov (EFE).- El jugador del Athletic Club Yuri Berchiche reconoció este miércoles que el domingo en el derbi ante la Real Sociedad en San Mamés se equivocó en un lance con Mikel Oyarzabal, y adelantó que cuando jueguen en el Real Arena pedirá "perdón" al capitán 'txuri urdin'.

"Sabes lo que me importa, nada", dijo sobre las críticas recibidas de los aficionados realistas, en Lezama en la previa del partido de Liga Europa de este jueves ante el IF Elfsborg sueco en San Mamés.

"Son lances del partido y los he visto... Me equivoqué, es una discusión entre Mikel y yo, le digo que no le doy, estaba convencido de que no le había dado, después veo las imágenes y se ve clarísimamente que le doy. Son acciones que se dan en un partido en el que las pulsaciones están a tope", explicó Yuri lo sucedido.

Por ello, adelantó que se disculpará con Oyarzabal. "Cuando juguemos en Anoeta le pediré perdón a Mikel. Respecto a los aficionados ellos sabrán lo que opinan, me da igual. Me parecen tonterías, cosas que se dan en el campo, no voy a decir nada más", añadió.

Por otro lado, Yuri aseguró que está "a gusto" y que no piensa en la renovación de un contrato que expira en 2025 pero que contempla un curso más en función de una serie de parámetros que parece, ante su indiscutible titularidad, en condiciones de cumplir sin problemas.

"Por ahora voy camino de ... pero tampoco lo pienso, la verdad. Estoy a gusto porque estoy entrenando casi todos los días, excepto cuando me bajan un poco la carga, estoy prácticamente participando en todos los partidos y en eso es en lo que me centro. Ahora mismo mi futuro la verdad es que me importa poco. Estoy centrado en disfrutar en el día a día, en todos los fines de semana, y sobre todo en estar disponible para poder ayudar al equipo”, aseguró. EFE