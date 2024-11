Bordalás: "Está claro que el equipo necesita seis fichajes de primer nivel"

Getafe (Madrid), 10 nov (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó este domingo en rueda de prensa la derrota de su equipo frente al Girona (0-1), destacó la falta de acierto en ataque esta temporada del conjunto azulón y afirmó que necesita "seis fichajes de primer nivel" para afrontar con garantías el resto del curso.

El técnico alicantino se mostró satisfecho con la actitud de sus jugadores durante el choque frente al Girona, pero incidió, como en otros momentos de la actual campaña, en las carencias del Getafe desde pretemporada: la falta de acierto en ataque.

"Es evidente porque llevamos trece jornadas y se ve lo que el equipo necesita. No sé si el club podrá o no podrá hacer un esfuerzo. Está claro que el equipo necesita seis fichajes de primer nivel para intentar ayudar al equipo a recuperar su mejor nivel".

"No es algo novedoso, lo vimos en pretemporada (las carencias en ataque) y se avisó. Ahora se pagan las consecuencias. Así de sencillo. Trabajamos día tras día, semana tras semana en intentar mejorar en ese aspecto. Tenemos confianza en que cambie la dinámica y acertemos. A nivel defensivo somos de los que menos encajamos. A nivel ofensivo nos cuesta muchísimo, sólo hemos hecho un gol de jugada. Es un bagaje muy pobre y de ahí los puntos que tenemos", agregó.

Además, lamentó que jornada tras jornada, pese al buen trabajo defensivo de sus jugadores, se repita que sus rivales saquen rédito de las pocas ocasiones de las que disponen ante la portería del Getafe.

"Es una derrota muy dolorosa por cómo se ha producido. El equipo tenía mucha ilusión, hemos preparado muy bien el partido y se ha repetido el guión de la temporada. Nos llegan una vez, nos golpean, nos marcan un gol. El equipo no ha sufrido nada, nos cuesta muchísimo crear situaciones de gol, finalizar las pocas que tenemos y se paga muy caro. No se puede reprochar nada al equipo, que lo da todo en esfuerzo y actitud. Nos falta el gol", indicó.

"Confiamos en conseguir una victoria y dar a la afición una alegría que se merecen. El equipo trabaja para ello. Este partido es como si se repitiera, atrapado en el tiempo, el día de la marmota, como la película. Pues lo mismo", agregó.

Bordalás reconoció estar preocupado por la situación del Getafe (al borde de los puestos de descenso) y por la dinámica de su equipo y aseguró que le gustaría "tener más puntos y mejores resultados" que, a su juicio, el conjunto azulón ha merecido por su juego.

"Hoy hemos minimizado a un equipo como el Girona, que a pesar de sus bajas tiene una plantilla amplia. Hemos neutralizado su juego, hemos sido capaces de jugar en campo rival, no nos han generado casi nada y en la única llegada han sumado los tres puntos. Nos ha faltado ese último pase, la finalización y es lo que marca la diferencia en el fútbol. Y eso no lo tenemos".

También explicó que el parón por los partidos internacionales de selecciones vendrá bien a sus jugadores porque "están tocados" por la sensación que tienen "de querer y no poder" e indicó que ahora les animará para que desconecten, reseteen y carguen energía y mente.

"No miramos más allá del siguiente partido. El próximo es contra el Valladolid y nos centramos en ese. Hay que recuperar a los jugadores a nivel físico y anímico. No podemos hacer otra cosa. Este partido lo dejaremos atrás, nos centraremos en el siguiente. Lamentarnos no sigue de nada. Ahora no hay que pensar en el presente y es el partido en casa", concluyó. EFE