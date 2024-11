Compromís reclama a la Generalitat un plan especial de transporte en el área metropolitana de Valencia

Compromís exige al Consell que "se haga cargo de la catastrófica situación de la movilidad en el área metropolitana de València" tras la DANA y ponga en marcha de forma urgente un plan de emergencia de movilidad. "Las pocas medidas que se han establecido son del todo insuficientes", asevera.

"La inacción de la Generalitat y la pasividad de la alcaldesa de València, Mª José Catalá para solucionar los problemas de movilidad causados por la DANA agraviarán la situación. Si no se actúa con diligencia no se podrán resolver las enormes retenciones en las carreteras ni a corto ni a medio plazo. Pero no es una situación irresoluble, hace falta que las administraciones pongan en marcha los recursos técnicos y operativos de que disponen", manifiesta la diputada autonómica Mª Josep Calabuig.

Para la coalición valencianista, las líneas de autobús que ha puesto en servicio la Generalitat para suplir el recorrido de las líneas de Metrovalencia "no solucionan nada porque presentan una frecuencia de paso exageradamente grande".

Por contra, defiende que se necesitan muchos más autobuses que cubran esas líneas, así como más líneas alternativas con más autobuses que, en su opinión, se tendrían que movilizar "ya" de otras comunidades autónomas. También pide que esas líneas de bus estén conectadas con "parkings disuasivos" para que la gente deje allí el coche y coja el autobús.

Además, Compromís reclama una actuación en todas las vías del área metropolitana para dar prioridad al transporte público: "Se tienen que establecer fórmulas para disminuir la congestión de vehículos que presentan todas las carreteras de acceso y circunvalación en València".

INCENTIVOS PARA COMPARTIR COCHE

En esta línea, insta a la Generalitat a impulsar que se compartan vehículos privados, mediante una campaña, un plan de uso e incentivos para las personas que ponen a disposición las plazas libres. También propone carriles de vehículos de alta ocupación en las grandes vías para que "la ciudadanía compruebe que con un vehículo compartido sus desplazamientos son mucho más rápidos".

La coalición quiere que la Generalitat involucre a los grandes centros de empleo para que fomenten el uso de los vehículos compartidos entre sus trabajadores. "Es urgente descongestionar las vías principales, reduciendo las necesidades de transporte individual", insiste.

A su parecer, esta medida se debería complementar con un sistema de transporte público "permanente y útil" en los polígonos industriales del área metropolitana de València para evitar desplazamientos en coche.