Compromís responsabiliza a Mazón de la cantidad de muertos de la DANA por no haber alertado cuando "tocaba"

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha sostenido que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, es "el responsable de la cantidad de muertos" provocados por la DANA en la Comunitat Valenciana por "no haber dado la voz de alarma en el momento en que tocaba": "Tuvieron ocho horas en las que podríamos haber salvado muchísimas vidas y no se hizo".

De esta manera lo ha expresado, en declaraciones a los medios este lunes en el consistorio antes de una junta de portavoces extraordinaria, donde ha denunciado el "caos absoluto" de la gestión de la DANA por parte del jefe del Consell. "No hay ningún responsable de referencia", ha criticado.

Para la portavoz de Compromís, Mazón "ha dejado muy claro que no es capaz de gestionar esta emergencia", por lo que, a su juicio, "no puede continuar ni un minuto más gestionando la emergencia". "Los valencianos estamos en manos de un incompetente o un inconsciente, no sé muy bien cómo definirlo", ha afirmado.

Por ello, ha exigido que el 'president' de la Generalitat sea "apartado" de la gestión de la DANA. "La vida de los valencianos no puede continuar en manos de una persona que no dio la voz de alarma, que no ha consentido la ayuda de manera organizada por parte de la sociedad civil, que no ha organizado la ayuda por parte de las administraciones y que, además, está demostrando que lo único que le interesa es salvar su imagen", ha expresado.

En este punto, ha asegurado que hay "voces de alcaldes que están diciendo muy claramente que --Mazón-- está siendo un incompetente y un irresponsable en esta gestión", por lo que "el segundo paso es apartarlo de la emergencia".

ETAPA DE LA "POSTEMERGENCIA"

Por otro lado, Robles ha asegurado que ahora es momento de comenzar la etapa de la "postemergencia", aunque ha apuntado que en este momento "todavía estamos en una fase de cubrir la propia emergencia".

Por ello, ha apostado por "dar respuesta" a la situación actual y, al respecto, ha reiterado que desde Compromís ya han trasladado a la alcaldesa, María José Catalá, la necesidad de constituir una comisión de reconstrucción, "tal y como se hizo con la covid", para "salir todos juntas de esta situación".

En esta línea, ha defendido que el presupuesto municipal de 2025 dé respuesta "de manera prioritaria" a las necesidades de los afectados por la DANA, para lo que ha planteado abordar esta situación de manera "conjunta y responsable", como con la pandemia, aunque ha manifestado que en Compromís todavía están "esperando la respuesta" de la alcaldesa. Además, ha cuestionado que el equipo de Catalá siga tramitando el presupuesto de 2025 "como si no hubiera pasado nada".

Por otro lado, Robles ha avisado de la necesidad de conocer "cómo se va a trasladar cada una de las personas que viven en el área metropolitana" a partir de este martes, "cómo van a atender los servicios médicos que no tienen ni tan solo en las zonas afectadas" y "como se van a cubrir las necesidades de las escuelas".

Finalmente, Robles ha trasmitido todo su dolor a las víctimas de la DANA y a sus familias, así como a "todas aquellas personas que aún no han encontrado a sus familiares o a sus conocidos". También ha mostrado su agradecimiento a los cuerpos de emergencia "tanto a nivel municipal como autonómico y estatal e, incluso, de otros países".