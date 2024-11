Número dos de Marlaska no recuerda si dio el contacto de Koldo: "No puedo decir sí o no"

Madrid, 25 oct (EFE).- El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha señalado este viernes ante el Senado que no recuerda si fue él quien facilitó en su departamento el contacto de Koldo García, el hombre clave de la presunta trama de corrupción en torno a las compras de mascarillas, aunque sí ha admitido que el exasesor estuvo en el ministerio.

"En un contexto en el que mantuvimos muchos contactos, no le puedo decir un sí o un no. No lo recuerdo. Porque mantuvimos muchos contactos en esa época. Lea teoría sobre los testimonios y sobre el transcurso del tiempo", ha espetado Pérez al senador del PP Fernando Martínez Maíllo en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo.

Tras la comparecencia ayer del ministro Fernando Grande-Marlaska, su número dos ha vuelto a dejar claro ante la comisión que el procedimiento en la contratación de mascarillas en una situación de emergencia se realizó por parte del Ministerio del Interior "con total pulcritud y de acuerdo a la legalidad".

Solo Vox y PP han protagonizado este viernes el interrogatorio al secretario de Estado de Seguridad, centrado sobre todo en la relación con Koldo García y los contratos que se firmaron, además de otras preguntas sobre el papel de Interior en el polémico viaje a España el 20 de enero de 2020 de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tenía prohibido pisar suelo Schengen.

Respecto a la denominada trama Koldo, el número dos de Interior ha admitido conocer al exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, incluso desde antes de la pandemia cuando él era jefe de gabinete de Marlaska y ha reconocido que ha estado en el ministerio, concretamente en dependencias de la secretaría de Seguridad para tratar, ha apuntado, "temas de seguridad con Transportes".

Aunque a muchas preguntas formuladas respecto a fechas ha respondido con "no recuerdo", Pérez ha querido ser tajante al ser preguntado por Vox sobre si se reunió con Koldo para hablar de la compra de mascarillas: "Nunca traté directamente con él la compra de mascarillas, aunque yo participé y firmé contratos, nunca he estado sentado con Koldo para hablar de contratos".

Lo que no recuerda, ha dicho al senador del PP, es si fue él quien dio al director del gabinete de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez, el contacto de Koldo para que Interior a su vez hablara con Soluciones de Gestión, la empresa que podía lograr ese material en China y que ahora se investiga por el cobro de comisiones en relación a dichos contratos públicos.

Maíllo ha incidido en la "amnesia" que, a su juicio, tienen tanto Rodríguez como Pérez para recordar algunos datos como el de quién facilitó el contacto de Koldo. "¿Fue usted sí o no?", ha preguntado de nuevo a lo que Pérez ha reiterado: "No le puedo dar una respuesta descontextualizada sobre un sí o un no. Incluso, señoría, hubiera sido más fácil, con todos los contactos que mantuvimosm decirle simple y llanamente no lo recuerdo".

"No estoy mintiendo", ha añadido posteriormente el secretario de Estado para negar las informaciones publicadas que le señalan a él como el facilitador del contacto de Koldo García en el ministerio. "Si me tuviera que querellar con cada pseudo medio que ha sacado noticias falsas, estaría un día y otro también en los juzgados".

También ha rechazado la afirmación del senador popular de que "en el Ministerio operaba una trama criminal, tal y como asegura un informe de la UCO, algo que Pérez ha matizado porque lo que hay, ha dicho, es un comandante de la Guardia Civil investigado.

"De ahí a decir que hay una trama hay un largo recorrido. respetando el informe de la UCO, este tendrá que tener el recorrido judicial que corresponda", ha apostillado.

Respecto al viaje de la ministra venezolana Delcy Rodríguez, el secretario de Estado ha reconocido que Koldo García le envió un mensaje "poco tiempo antes" de esta situación e informó posteriormente al ministro.

Ha dicho que no recordaba cuándo supieron ni quién informó de que la ministra venezolana tenía prohibido pisar suelo de la UE, pero sí ha admitido que esa información se conocía y que se cumplió, pues, como ayer reiteró Marlaska también ante al comisión, Delcy Rodríguez no superó los controles policiales para considerarse que estaba en territorio Schengen. EFE

(foto) (vídeo)