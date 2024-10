Obligatoria reacción del Levante ante el Deportivo de Bouldini

Valencia, 23 oct (EFE).- El Levante, después de haber sumado tres derrotas en las cinco últimas jornadas, está obligado a reaccionar este jueves en el Ciutat de València ante el Deportivo de La Coruña, con el que regresa el marroquí Moha Bouldini después de anotar su primer gol como deportivista.

El cuadro de Julián Calero vive su peor momento del curso, después de dos derrotas consecutivas y tres partidos seguidos sin marcar. Enfrente tendrá a Bouldini, que se marchó del Levante al Deportivo en el tramo final del mercado de verano y que estrenó su cuenta goleadora en la última jornada.

El Levante, además, llega muy mermado por las bajas. A las ausencias por lesión de Pampín, Cabello, Iborra, Brugué y Algobia se unen la del centrocampista Oriol Rey, que fue amonestado en Castalia y tendrá que cumplir un partido de sanción por acumulación de cartulinas amarillas.

Por este motivo y pese al desgaste físico con tres partidos en ocho días, Calero apenas podrá tocar piezas en el once, aunque el madrileño reconoció en la rueda de prensa previa que también se ha planteado un cambio de sistema.

Obligada parece la entrada de Lozano en la formación titular por el sancionado Rey, mientras que Espí tiene alguna opción de debutar como titular ante el discreto rendimiento de Iván Romero y podría acompañar a Morales en ataque.

Castigado por su falta de acierto en ataque, el Deportivo tratará de lamer sus heridas con un triunfo de prestigio en el Ciutat de Valencia, fortín de un Levante que no pierde en su estadio desde finales de abril.

El duelo es de máxima exigencia para el cuadro blanquiazul, necesitado de un triunfo revitalizador antes de recibir el domingo en Riazor al Racing de Santander, líder en solitario de LaLiga Hypermotion.

Idiakez tendrá que reconstruir su puzle por las bajas de Mfulu, José Ángel, Jaime Sánchez y Juan Gauto. Especialmente preocupantes son las de los dos primeros porque se concentran en el centro del campo, lo que obligará al técnico deportivista a reconvertir a un defensa en mediocentro defensivo o a mantener a Mario Soriano en el doble pivote.

Esa segunda opción, después de que Diego Villares se haya recuperado de las molestias que arrastraba en el sóleo, parece la más probable, pese a que Idiakez no descartó hoy la posibilidad de situar a Álex Petxarroman, o incluso a Sergio Escudero, como mediocentro.

No se esperan más rotaciones en el once blanquiazul pese a ser una semana de tres partidos. Idiakez, quizá, agite su once en Riazor ante el Racing. Mella, Lucas Pérez y Yeremay parecen fijos, y Mohamed Bouldini viene de estrenarse con la camiseta del Dépor antes de regresar al Ciutat.

- Alineaciones probables:

Levante: Andrés, Andrés García, Dela, Unai, Marcos Navarro, Lozano, Kocho, Pablo Martínez, Carlos Álvarez, Romero o Espí y Morales.

Deportivo: Helton, Ximo Navarro, Pablo Vázquez, Barcia, Obrador; Villares, Soriano; Yeremay, Lucas Pérez, Mella; y Bouldini.

Árbitro: Sánchez López (Comité Murciano)

Estadio: Ciutat de València

Hora: 19:00. EFE

1010153

pzm sm-dmg/jap