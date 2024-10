Chus Mateo: "Creo que Hugo González va a ser un extraordinario jugador"

Madrid, 20 oct (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, consideró que el canterano del club Hugo González "va a ser un extraordinario jugador" después de ser preguntado por él tras su actuación en el triunfo del conjunto blanco contra el Bàsquet Girona.

"La gente ve los partidos y seguramente ve que puntualmente nos pueden ayudar. Ndiaye empieza a formar parte ya de nuestra rotación de una manera continua y no lo consideramos un joven que viene a ayudar. A Hugo tampoco, porque viene ya de hacer cosas espectaculares con la cantera y ser un proyecto de jugador increíble. Lo que pasa es que también hay que cuidar a la gente y creo que él va a ser un extraordinario jugador", dijo.

"Hoy nos ha ayudado muchísimo. Es un jugador más de rotación que seguramente poco a poco va a ir creciendo con nosotros y este año va a ser un año bueno para él. La cantera trabaja muy bien, es un club en el que tenemos muy en cuenta a los jóvenes. Hugo y Eli son dos jugadores de muy buen nivel y acaban jugando porque son muy buenos, no porque sean jóvenes. Ahora lo que se trata es de que se equivoquen para equivocarse cada vez menos", añadió.

Sobre la gestión de González después de su buena actuación, apuntó: "Hay jugadores jóvenes más fáciles de gestionar que otros. Hugo en este aspecto es un chico que todos los días trabaja de una forma maravillosa, con un respeto hacia el baloncesto, hacia los compañeros y hacia su entrenador, que es un ejemplo como jugador joven".

"Por eso es más fácil de gestionar que ningún otro, él sabe que tiene que esperar su momento y está preparado cuando le llegue, sin ansiedad, sin ganas de hacer el partido del siglo cada vez que sale. Simplemente con ganas de aprovecharlo y de tener sus opciones. Hoy ha estado francamente bien, ha hecho un muy buen partido, pero es la tónica general de lo que suele hacer en los entrenamientos. Paciencia y tranquilidad con él, que es lo mejor que podemos hacer a la hora de su gestión", agregó.

El entrenador consideró que hicieron "un partido bastante completo defensivamente" que se rompió en el inicio del tercer cuarto, valoró el haber podido dar descanso "a algún jugador que podía tener un exceso de minutos acumulado" y no quiso prounciarse acerca de la gravedad de la lesión de Dzanan Musa, que se marchó con el tobillo derecho vendado y apenas pudo jugar en la segunda parte.

Además, expresó: "Creo que hemos ganado en el respeto al rival desde que hemos empezado a ver que hay que trabajar para ganar los partidos. En eso nos hemos equivocado en alguna ocasión, hemos dado mucha ventaja a los equipos contrarios y hemos perdido algún partido que seguramente no hubiéramos perdido si hubiéramos sido respetuosos con nosotros mismos no regalando minutos con menos intensidad. Lo que tenemos que hacer es no descuidarnos, no relajarnos, no bajar el pistón".

"Esto es una carrera de fondo y creo que es muy difícil alcanzar el porcentaje de victorias que obtuvimos el año pasado. Pero podemos tener la paciencia suficiente como para estar preparados en el momento en que haya que estarlo. Sabemos la exigencia que tiene nuestro club, somos conscientes absolutamente de ello y creo que nos hemos ganado el derecho a trabajar con paciencia independientemente del resultado y mirar a medio plazo", completó. EFE