Los acusados del asesinato de Samuel Luiz pedirán la libre absolución en el juicio

A Coruña, 15 oct (EFE).- Los cinco adultos acusados del asesinato de Samuel Luiz en 2021 pedirán la libre absolución en el juicio que empieza este miércoles en A Coruña.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido la selección del jurado popular para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, formado por seis mujeres y tres hombres, además de otros dos varones como suplentes.

Al término del procedimiento, los abogados defensores de cada uno de los cinco acusados han confirmado a los medios que mantendrán la estrategia procesal de solicitar la absolución de sus clientes.

Luis Salgado, que representa al principal acusado, Diego Montaña -para quien piden 25 años de cárcel-, ha detallado que demandará la "absolución respecto a los delitos que se le imputan", pues considera que "su actuación, al margen del reproche que pueda tener, no es constitutiva de un delito de asesinato con las agravantes" que ven las acusaciones.

"No tengo ni la más mínima duda de que no estamos ante un delito de asesinato", ha mantenido y ha agregado que no existe odio por la orientación sexual de la víctima, homosexual, además de que ha pronosticado que ninguno de los encausados "vaya a manifestar hechos que no sucedieron solo para perjudicar a otro".

David Freire, abogado de Alejandro Freire 'Yumba' -para quien piden 22 años de prisión-, ha dicho que su calificación se determinará "en función del desarrollo de la prueba", si bien a matizado que "no toda agresión con resultado de muerte es un asesinato", por lo que ahora que llega el juicio, su cliente tiene "cierto alivio de poder explicarse" y defender su inocencia.

José Ramón Sierra, a cargo de la defensa de Kaio Amaral Silva -también encausado por el robo del móvil de la víctima, por lo que piden 27 años de cárcel-, también demandará su absolución, pues mantiene que no participó en la agresión.

"Esperamos que haya un veredicto justo, que diga quiénes son los responsables y la culpabilidad que tienen y, para los que no lo son, un veredicto absolutorio. Vamos a defender la verdad y el jurado tendrá que ver si es nuestra verdad o es una falacia", ha agregado.

Manuel Ferreiro representa a Alejandro Míguez -para el que piden 22 años de prisión-, el último detenido y el único varón en libertad, para el que también solicitará que sea absuelto.

"No hay prueba de intervención material en los hechos. Ningún testigo lo ve agredir y en las grabaciones de las cámaras no se le ve agredir", ha detallado, si bien ha aclarado que está "asustado" y defenderá en el juicio que incluso intentó frenar la agresión, pero no fue posible.

También pedirá que sea absuelta el abogado de Catherine Silva -para la que piden 25 años de cárcel-, que no ha hecho declaraciones a los medios.

La Fiscalía ve como agravante la motivación por la orientación sexual de la víctima, además del asesinato con enseñamiento, en los casos de Diego Montaña y Catherine Silva.

Junto con las penas de prisión, reclama el pago de 263.284,27 euros para los padres y la hermana de la víctima -cantidad que procede de la sentencia de los dos menores ya condenados- y otros 40.000 euros para el padre por la incapacidad, al margen de lo que determine el Servicio Gallego de Salud como gastos de aquella noche, además de 859 euros -solo Kaio Amaral Silva- por el robo del móvil.EFE