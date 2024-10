El entrenador del Albacete advierte de las virtudes del Huesca a balón parado

Albacete, 11 oct (EFE).- El entrenador del Albacete, Alberto González, ha advertido sobre las virtudes del Huesca a balón parado, al indicar que "han demostrado tener mucha eficacia en ese tipo de jugadas, así como saben aprovechar los espacios cuando se repliegan, todos juntos, y salen con mucha velocidad".

Lo ha hecho en la rueda de prensa previa al choque que su equipo disputará el domingo en El Alcoraz, estadio oscense, y donde el entrenador malagueño estará pendiente, entre otros asuntos, de qué línea defensiva alinee su homólogo en el banquillo, Antonio Hidalgo.

"Han utilizado línea de cuatro y de cinco, variando, y no tienen en este partido a Pulido, el central que más ha jugado, por lo que no sabemos qué decidirá su entrenador, si cubrirse más o no, por lo que estaremos atentos", ha argumentado.

Aunque ha subrayado que su planteamiento no estará condicionado a esas posibles variaciones del esquema del rival blaugrana, sino que tratarán de imponer su juego.

Para Alberto González, su equipo hizo "un muy buen partido" contra el Córdoba, ya que el Albacete consiguió "minimizar las llegadas de un rival que, hasta ese día, provocaba muchas ocasiones".

"Nosotros analizamos no solo resultado, que es la finalidad, sino el trabajo y cómo se ejecuta, por lo que estamos contentos con el paso adelante que dimos ante el Córdoba que, de seguir así, nos dará resultados más positivos", ha reflexionado.

Para concluir, ha valorado la "dificultad" que tendrá su oponente en la primera ronda de la Copa del Rey, por "jugar fuera de casa, en campos con distintas dimensiones diferentes" y por jugar "ante equipos de Segunda RFEF como este que "tienen un gran nivel, más del que se piensa".

"El Europa es un equipo que viene de hacer play-off en Segunda RFEF y cuenta con el factor campo, pero será un partido bonito que queremos ganar para avanzar rondas en la Copa", ha concluido. EFE

