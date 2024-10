Ayuso afea al Gobierno la "sangrante" propuesta de sanción de la CHT por la reparación de daños de la DANA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sacado pecho este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid por el trabajo de la Comunidad de Madrid para paliar los daños de la DANA que en septiembre de 2023 asoló el sureste de la región, frente al "cero" trabajo del Gobierno, al que ha afeado la incoación de un expediente sancionador por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) a raíz de la reconstrucción de los puentes. Así la ha indicado en la sesión plenaria de la Cámara vallecana de este jueves a la que han acudido diez alcaldes de localidades afectadas, los de Aldea del Fresno, El Álamo, Navalagamella, Sevilla la Nueva, Valdemorillo, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla y Villanueva de Perales. "Hemos podido recuperar instalaciones deportivas, sanitarias, educativas, y también la circulación de carreteras, tres puentes, especialmente en Aldea del Fresno, que se había quedado incomunicado prácticamente, pontones. Pero hemos tenido la poca ayuda, por no decir ninguna, por parte del Gobierno, cuando no, el intento de apropiación, como siempre, desde siempre, para intentar hacerle la cama a nuestro portavoz del PSOE, intentando adueñarse de la política de cero euros, cero inversión", ha explicado. En este sentido, la presidenta regional ha recalcado que desde la Comunidad de Madrid se ha pedido la declaración de la zona como gravemente afectada y ha recriminado el "cero" trabajo que, por su parte, ha tenido el Gobierno central, al que, por contra, ha dicho, "molestar se le da de lujo". "Nos parece, desde luego, sangrante, porque durante esos días nos dejamos literalmente la piel para que estos pueblos no se quedaran incomunicados, porque no había manera de que las ambulancias, el agua o los alimentos llegaran a estos pueblos. O que los niños pudieran ir a clase, o los mayores, o cualquier ciudadano, ir a un centro de salud. Vivimos una situación catastráfica que nos llevó a actuar de emergencia", ha relatado. En este marco, ha insistido Ayuso, en lugar de ayudar, se trata de "intentan una vez más atacar al Gobierno de la Comunidad de Madrid". "Construimos esos puentes y ahora resulta que quienes no limpian los márgenes de los ríos, como tanto defienden los alcaldes desde hace años, cada vez que hay una gana, ahora, en lugar de ayudar, todavía dificultan más las cosas. Los alcaldes de todos estos pueblos están hartos de ver cómo se abandonan los márgenes de sus ríos, provocando graves desastres", ha indicado. Al hilo, ha recordado que se cree que "el derrumbado del puente de La Pedrera, que ha estado en pie desde 1920, se debe al efecto presa que provocó todos esos escombros y todo lo que arrastraban los ríos por no estar limpios como se debía, por culpa de la burocracia de los de siempre". "Comparen lo que hemos hecho un gobierno y el otro. Creo que es que no hay color, por no hablar de los vecinos de La Palma que tienen a más de 100 personas abandonadas", ha zanjado la presidenta autonómica.

