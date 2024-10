Mazón aboga por discutir entre todos lo que es de todos sin privilegios ni chantajes

València, 9 oct (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido este miércoles el autogobierno valenciano y el compromiso con el proyecto conjunto de España, y ha abogado por que lo que es de todos se discuta entre todos sin "privilegios, bulas ni chantajes".

Durante su discurso institucional con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, Mazón ha asegurado que cuestiones como la actualización del modelo de financiación, el impulso a las infraestructuras o la redistribución de los recursos hídricos "debe trascender cualquier aproximación partidista y afrontarse como lo que son: cuestiones de Estado".

"Lo que es de todos se discute entre todos, con luz y taquígrafos, no en mesas aparte, no en despachos cerrados", ha señalado, y ha considerado: "en la gestión de la riqueza de España y en su reparto equitativo no caben privilegios, bulas ni chantajes".

Ha afirmado que la Comunitat Valenciana seguirá insistiendo en la vía del diálogo porque "hablar no es de cobardes ni lo es ser pragmático cuanto toca serlo", pero también ha advertido de que exigirá que se cumpla con la palabra dada, en referencia a los acuerdos alcanzados en su reciente reunión con el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez.

Mazón ha agregado: "escrutar el sentido de una propuesta en función de su origen no construye buena democracia". "No existe ese voto de más que justifique la ruptura de un consenso amplio en torno a cuestiones centrales para el desarrollo económico y el progreso social del país".

Por eso, ve "imperativo" ser capaces, entre todos, "de recuperar esa generosidad y esa empatía en el debate de lo público". "Es necesario regresar a las coordenadas donde mejor fluye la conversación democrática: la serenidad y el diálogo".

Ha indicado que los pilares maestros de la democracia han de ser "conversación y debate, intercambio y diálogo, construcción y reconstrucción de acuerdos", lo que "no está reñido con la firmeza y merecimientos de un pueblo: el valenciano".

Durante su discurso, el president ha defendido el autogobierno valenciano, algo que, según ha destacado, "no es solo una cuestión identitaria, sino útil y práctica", que sirve para avanzar en políticas sociales, sanidad, educación, vivienda, o política fiscal.

"Son cuestiones trascendentales para el día a día de cientos de miles de ciudadanos", ha destacado, y ha añadido que son "derechos y protección para las víctimas de la violencia de género"; proyectos de emprendedores y del tejido industrial, y el apoyo de una administración más ágil y con menos burocracia, entre otras cosas.

Mazón ha asegura que esta autonomía es "una nacionalidad histórica, al mismo nivel que las otras que reconoce la Constitución" y "nadie le hace bajar la cabeza".

"No somos una región de segunda, que deba pleitesía a unos u otros o que tenga que pedir permiso -ni disculpas- por desarrollar las competencias que por ley le son propias", ha manifestado Mazón, quien ha iniciado su discurso recordado los ataques de Hamás a Israel de hace un año y la posterior ofensiva israelí en Gaza.

El president ha destacado, en este Día de la Comunitat, que la valencianía es "un puente y no un muro"; que el 9 d'Octubre "no es un examen para ajustarse a un determinado patrón" y que la defensa del autogobierno "no puede ver agotada su vigencia".

La identidad valenciana, ha indicado, "no puede ser una etiqueta al servicio de ninguna ideología ni, por supuesto, un motivo de enfrentamiento en el que se enarbolan vetustas ofensas, reales o, normalmente, imaginarias", y ha abogado por "desenterrar para siempre los antiguos conflictos" para "mirar a un futuro que no espera". EFE

