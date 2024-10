PSOE-M sitúa a sus primeras espadas en la comisión de la Asamblea sobre Begoña Gómez y la UCM que se constituye mañana

El PSOE-M ha situado a sus primeras espadas en la comisión que estudiará en la Asamblea de Madrid si hubo nepotismo en la relación entre la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que se constituye este martes en la Cámara de Vallecas. Cada grupo parlamentario tendrá tres diputados en este espacio y en el caso de los socialistas son tres miembros de la dirección del Grupo Parlamentario: la secretaria de Organización del PSOE-M, Marta Bernardo, será la portavoz y junto a ellas estarán el portavoz adjunto de Lobato, Jesús Celada, y la diputada Mar Espinar. En el mes de septiembre el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, adelantaba que se coordinaría "milimétricamente" la labor de los socialistas en esta comisión con Ferraz y con el Gobierno de España. Incidía en que defenderán "las posiciones justas y lógicas". Miembros del partido han remarcado a Europa Press la importancia de esta comisión en clave interna y consideran que por ello Lobato ha colocado a parlamentarios de su círculo más cercano y en los puestos más altos del Grupo Parlamentario. Tras las tensiones con Ferraz por temas como la amnistía o la financiación y el señalamiento de los resultados de las elecciones europeas del 9 de junio estas mismas fuentes consideran que el desempeño en la comisión podría ser tanto una oportunidad para mejorar la relación, como un argumento más para que la dirección nacional apueste por un cambio de rumbo en el Congreso regional que se celebrará previsiblemente a principio de año. "Es un arma de doble filo en un momento demasiado tenso", resumen. EL PP APUESTA POR LA INSTRUCTORA QUE SANCIONÓ A MONASTERIO Y PADILLA Por su parte, el PP, impulsor de esta comisión, ha situado al frente a Mercedes Zarzalejo, la doctora en Derecho a la que también encargó las propuestas de sanción a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, por votar doble y al diputado de Más Madrid Pablo Padilla por simular un disparo en el Pleno mientras hablaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ella también fue quien defendió la postura de los 'populares' ante el escrito de oposición a esta comisión presentado por el PSOE en el Pleno del 19 de septiembre. Sostuvo entonces que las informaciones que señalan a Begoña Gómez "alarman a la sociedad" y que con esta comisión los 'populares' buscan "defender y restituir el buen nombre de la Universidad madrileña" y que se puedan "proponer todas las medidas que sean necesarias para evitar la politización del acceso a la universidad y de su funcionamiento y con el propósito de que estas situaciones no se repitan en el futuro". Junto a Zarzalejo estarán el portavoz del PP en al Comisión de Educación, Ciencia y Universidades, Pablo Posse, --que formó parte del Consejo Social de la UCM-- y la secretaria tercera de la Mesa, Susana Pérez Quislant. MÁS MADRID BUSCARÁ DEBATIR SOBRE FINANCIACIÓN La estrategia de Más Madrid, según han explicado a Europa Press fuentes del partido, pasa por evitar que el PP use la Asamblea como "un circo para sus propios intereses". "Con esta patochada no quiere hablar sobre la infrafinanciación de las universidades públicas, que están, podríamos decir, en una quiebra técnica y tampoco quieren hablar sobre la Ley Viciana que pretende privatizar el espacio universitario", han incidido. Es por ello que han situado a los diputados María Pastor y Antonio Sánchez, ambos miembros de la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades; y a Juan Varela-Portas, doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid y profesor en el centro. En el mismo debate en el que Zarzalejo fijaba como objetivo "defender y restituir el buen nombre" de la UCM, Antonio Sánchez reprochaba a los 'populares' impulsar esta comisión y no una "dedicada a los fondos de la universidad madrileña" y les acusaba de "no diferenciar entre un parlamento y un cortijo". VOX, PREOCUPADOS POR UN PACTO PP-PSOE Por último, en el caso de Vox el portavoz será José Antonio Fúster --portavoz nacional del partido y de Educación en la Asamblea--, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Íñigo Henríquez de Luna y la diputada Ana Cuartero. Esta comisión ha sido uno de los caballos de batalla de Monasterio contra el PP de Isabel Díaz Ayuso desde que la registraran en junio. La líder de Vox insistió entonces en que se habilitara el mes de julio para que empezara a rodar y "llamar a Begoña Gómez", aunque no fue escuchada. Este jueves en los pasillos de la Asamblea insistía en esta crítica y repetía de nuevo su sospecha de que "Ayuso tiene un pacto con Lobato en este tema". Indicaba que Vox está a favor de la comisión a pesar de ser un "paripé" y aseguraba que los 'populares' rechazaron citar a Begoña Gómez en el Senado "y prohibió que Vox lo hiciera", algo que teme que repliquen en la Cámara de Vallecas. Tras la conformación de esta comisión este martes se abrirá el plazo para que los grupos presenten sus propuestas de comparecientes y evidencien la línea que quieren que lleve este espacio, que tendrá dos sesiones mensuales, según han indicado fuentes 'populares'. De momento ningún grupo ha desvelado a quién llamarán y se mantiene en el aire si finalmente Vox o PP pedirán que acuda el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o Begoña Gómez. "Llamaremos a las personas que puedan arrojar luz sobre lo que ha pasado en la universidad pública con estos másteres, con estas cátedras en las que parece que había personas que no tenían la titulación necesaria", ha resumido el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, cada vez que los periodistas le han preguntado por la última incógnita de esta comisión.

