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Deschamps convoca a Mbappé "no solo para hacer márketing"

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París, 19 mar (EFE).- El seleccionador francés, Didier Deschamps, anunció este jueves que el delantero madridista Kylian Mbappé figura en la lista de convocados para los amistosos contra Brasil y Colombia de la semana que viene, con la intención de que tenga minutos de juego y no solo para hacer márketing.

"Hemos respetado el protocolo y todo ha ido como estaba previsto. He hablado regularmente con él. No es cierto que estuviera obligado a venir para hacer márketing, él quería estar para estos partidos", señaló el técnico en rueda de prensa de presentación de su última lista de convocados antes de la definitiva para el Mundial, que comunicará el 13 de mayo.

Lesionado durante varias semanas, Mbappé jugó 25 minutos este martes en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City.

"Veremos lo que pasa este fin de semana contra el Atlético de Madrid, cómo se siente y, en función de eso, tenemos la intención de que todos los jugadores convocados tengan minutos, porque disputamos dos partidos en tres días", señaló Deschamps antes de afrontar a Brasil el 26 de marzo y a Colombia tres días más tarde en Estados Unidos.

El seleccionador consideró que esta gira "no tiene un gran interés deportivo" porque apenas tendrán tiempo de preparación, pero destacó que los rivales "son de alto nivel y darán pistas suplementarias" sobre el nivel de su equipo.

De Brasil afirmó que es "uno de los favoritos para ganar el Mundial" y que siempre que se miden a ellos es "un gran cartel", al tiempo que recordó que estuvo a las órdenes de Carlo Ancelotti durante su paso por la Juventus de Turín.

También tuvo palabras elogiosas para Colombia, "una de las selecciones importantes de Sudamérica, que suelen clasificarse para los Mundiales" y que tiene "jugadores importantes que militan en Europa".

"Preferimos este tipo de rivales que otros que no nos permitan sacar ninguna conclusión", agregó.

Además de Mbappé, en la lista están sus dos compañeros de equipo Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouameni, ausente en la última por lesión, pero no figura el barcelonista Jules Koundé, que está lesionado.

El técnico, que abandonará el cargo tras el Mundial, aseguró que la lista de convocados para el Mundial será similar a esta, aunque recordó que muchos de los que tienen su puesto casi asegurado no están ahora porque están lesionados.

Entre los convocados figura el portero el PSG Lucas Chevalier, pese a que desde enero pasado no cuenta para Luis Enrique: "Es un gesto humano con él, no sé como le irán las cosas de aquí a mayo, pero nos parecía importante traerle", aseguró el técnico que precisó que llega como tercer portero, cuando hace unos meses postulaba a ser el titular.

Deschamps se refirió brevemente a la situación geopolítica que atraviesa el mundo y dijo estar preocupado por la seguridad de la selección.

Sobre la decisión de atribuir la pasada Copa África a Marruecos en detrimento de Senegal dijo: "Como poco es sorprendente. Pero son cosas jurídicas que no son de mi competencia".

- Lista de Deschamps.

Porteros: Lucas Chevalier (PSG/FRA), Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Rennes/FRA).

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa/ING), Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Hernandez (PSG/FRA), Theo Hernandez (Al-Hilal/ARS), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE).

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), N'Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR), Manu Koné (Roma/ITA), Adrien Rabiot (Milan/ITA), Aurélien Tchouameni (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (PSG/FRA)

Delanteros: Maghnes Akliouche (Mónaco/FRA), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Ousmane Dembélé (PSG/fra), Désiré Doué (PSG/FRA), Hugo Ekitiké (Liverpool/ING), Randal Kolo Muani (Tottenham/ING), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Múnich/ALE), Marcus Thuram (Inter Milán/ITA). EFE

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