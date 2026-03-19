La Aemet espera que Therese intensifique lluvias, viento y oleaje durante el fin de semana

Santa Cruz De Tenerife, 19 mar (EFE).- La borrasca Therese provocará en las próximas horas un nuevo aumento de la inestabilidad en Canarias, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeño en las islas occidentales, además de precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en las vertientes sur y oeste de La Palma y Tenerife.

Es lo que ha informado este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en un aviso especial en el que detalla que se prevé que continúen las rachas de viento muy fuertes de componente suroeste, con probabilidad de superarse los 90 kilómetros por hora en cumbres y zonas a sotavento de las islas de mayor relieve.

El temporal marítimo se mantendrá en todo el archipiélago, con olas que superarán los cinco metros en las mismas zonas que en jornadas anteriores.

Esta situación de tiempo adverso e inestable se prolongará durante el fin de semana con el paso de nuevas bandas de precipitación sobre el archipiélago, en un episodio que comenzó este jueves y que se extenderá, al menos, hasta el domingo.

Durante la jornada del viernes, el sistema frontal asociado a la borrasca terminará de atravesar las islas, extendiendo las precipitaciones hacia las orientales.

Tampoco se descarta que durante la madrugada las lluvias sigan siendo localmente muy fuertes y persistentes, especialmente en el sur de Tenerife y Gran Canaria.

El sábado continuará el episodio con rachas muy fuertes de viento del suroeste en todo el archipiélago, que podrían volver a superar los 90 kilómetros por hora en zonas altas y expuestas, junto a precipitaciones intensas en medianías, cumbres y vertientes a barlovento de las islas de mayor relieve, en especial en La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

De cara al domingo, se prevé una progresiva pérdida de intensidad del viento, aunque las precipitaciones seguirán siendo generalizadas, con los mayores acumulados en el este, sur y zonas de medianías y cumbres de las islas occidentales.

Por su parte, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, mantiene la alerta por precipitaciones, viento y oleaje en Canarias, según informó en una nota de prensa en la que recomienda a la población extremar las precauciones y seguir la evolución del episodio.

Durante todo el episodio, es probable que se superen los 300 litros por metro cuadrado en algunos puntos de La Palma y Tenerife, sin descartarlo en Gran Canaria, lo que podría provocar crecidas de barrancos, inundaciones locales en zonas bajas y deslizamientos de tierra que afecten a vías de comunicación.

El escenario más probable a partir del lunes es que la borrasca se debilite, aunque persistirá cierta inestabilidad en el archipiélago, con precipitaciones que irán perdiendo intensidad de forma progresiva en los días siguientes. EFE