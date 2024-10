Tudanca acata la decisión de Ferraz pero defiende la "voz de la militancia a la que se ha impedido ejercer" en primarias

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha asegurado que acata, aunque no comparta, la decisión de la dirección federal del PSOE de anular la convocatoria del Congreso Autonómico "por respeto" al partido al que "tanto" quiere, si bien ha incidido en que su compromiso es defender "la voz de la militancia a la que se ha impedido ejercer suspendiendo las primarias", puesto que la convocatoria ha sido "escrupulosamente estatutaria". "Nunca he tenido otra ambición que luchar por Castilla y León y defender los valores socialistas", ha proclamado el líder socialista a través de un comunicado recogido por Europa Press, en el que se ha mostrado "muy orgulloso del apoyo y el cariño que recibido siempre de los militantes del PSCyL". "Por ello, seguiré igual de comprometido, donde ellos decidan, defendiendo su voluntad y un proyecto autónomo", ha ahondado. Según el líder socialista, la resolución haría "nulos" todos los congresos autonómicos celebrados en 2021. Además, ha señalado que la convocatoria de las primarias fue aprobada con el 81 por ciento de votos a favor del Comité Autonómico, el máximo órgano del PSCyL y competente para la convocatoria. Por tanto su anulación, ha advertido Tudanca, en una resolución que "ni siquiera se adopta por el órgano competente al completo", reconoce que es "tan solo una interpretación subjetiva y que no hay nada que impida expresamente esta convocatoria en las normas, pidiendo al próximo Congreso que lo regule y, reconociendo, por tanto, que no lo está". El secretario general del PSCyL ha asegurado que "nunca" ha tenido "otra ambición que luchar por Castilla y León y defender los valores socialistas", y ha confiado en que la Secretaría de Organización federal convoque "cuanto antes el proceso de primarias autonómico, que ha suspendido".

