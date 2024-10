El cardenal de Madrid pide responsabilidad para acoger a inmigrantes: "No son una amenaza"

Madrid, 5 oct (EFE).- El cardenal de Madrid, José Cobo, ha pedido este sábado responsabilidad por parte de todos para acoger a las personas inmigrantes que, según ha recalcado, "no son una amenaza", y ha defendido alcanzar un pacto mundial para que haya una migración "segura, ordenada y regulada".

"(Los inmigrantes) no son una amenaza. No es para meterlos en una cárcel. No son un peligro. No son una intrusión. Son personas que tenéis derecho a quedaros en vuestros países sin tener que huir, pero también tenéis derecho a ser ayudados a salir de los mil infiernos que os expulsan", ha dicho durante una vigilia celebrada este sábado en Madrid en apoyo a las personas internadas en los centros de internamiento de extranjeros (CIE).

Cobo ha comentado que vivimos en un mundo globalizado donde "no tenemos problema para aceptar que el mercado se globalice, que la información se globalice o que la riqueza se globalice" y se ha preguntado "por qué no globalizar la responsabilidad también".

"Frente a la retórica que subraya los riesgos del coste de la acogida y lo que supone a la sociedad, se trata de ver la riqueza que traéis, que siempre es mayor", ha añadido en alusión a las personas inmigrantes.

Además, el cardenal de Madrid ha defendido "un pacto mundial" para que haya "una migración segura, ordenada y regulada" durante su intervención en el acto, celebrado a pocos metros del CIE de Aluche y organizado por la ONG Pueblos Unidos, Cáritas Diocesana de Madrid, la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid, el centro parroquial San Carlos Borromeo y la parroquia San Hilario, entre otros.

Una de las voluntarias participantes en la vigilia ha denunciado que los CIE son "lugares cargados de sufrimiento" en los que hay "desatención médica, problemas de salud mental y comidas deficientes".

"Los CIE, ni nuevos ni renovados, los queremos cerrados", ha exclamado durante la concentración, en la que se han leído testimonios de personas internas en los CIE y varios de los asistentes han portado rejillas sobre sus rostros como símbolo del aislamiento de estos espacios.

El acto ha finalizado con un manifiesto en el que los organizadores denuncian que los CIE privan a los migrantes de libertad y los someten a un "régimen de aislamiento que no cumple con las mínimas garantías, como un suficiente acceso a la justicia".

Los convocantes han pedido "alternativas al internamiento" y han abogado también por ampliar las vías de acceso "seguras y regulares" para los migrantes que escapan de guerras, violencia y persecución, y así poder detener las muertes en las actuales rutas migratorias. EFE

(foto)(video)