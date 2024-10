Pepe Mel admite que ya hay "premura" por ganar "y limpiar la mente de los jugadores"

Santa Cruz de Tenerife, 4 oct (EFE).- El entrenador del Tenerife, Pepe Mel, ha admitido que ya tienen "premura" por ganar un partido y que esa primera victoria sirva "para limpiar la mente de los jugadores", en la víspera de recibir este sábado al Cartagena, en el primero de los dos partidos consecutivos que afrontarán en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El técnico del actual colista de LaLiga Hypermotion no esconde que necesitan "ganar ya" y sumar puntos "de tres en tres" para acabar con la crisis, y elevar la autoestima del grupo en un difícil comienzo de temporada, sin una sola victoria en ocho jornadas.

"Ganar es muy importante para limpiar la mente de los jugadores. Un profesional, si no gana, entra en la desesperación y la falta de confianza. Eso hay que cortarlo, y es ganando", ha explicado este viernes en rueda de prensa.

Para Mel será su tercer partido, que volverá a afrontar con inconvenientes en su plantilla, tras la lesión muscular del centrocampista Teto y ahora también un esguince de tobillo del central Juande Rivas que le hace ser duda hasta última hora.

El preparador madrileño valora que el calendario les dé la posibilidad de jugar muchos partidos en casa, por el empuje de la afición, pero cree que dada la actual situación, deben salir con la misma mentalidad tanto de local como visitante.

"Empieza octubre y ya no podemos diferenciar rivales, eso nos tiene que dar igual, pues tenemos que sumar de tres en tres. En la situación en la que estamos nos tiene que importar lo nuestro y mirar la mejor forma de introducir en el campo a los futbolistas y ganar el partido", ha relatado.

Mel ha recordado que aún no han sido capaces de mantener su portería imbatida en ningún partido, y cree que "el ansia de ganar no te debe hacer descuidar la defensa", como les ha ocurrido en los dos partidos que ha dirigido, ante Sporting (1-1) y Castellón (2-1).

El entrenador del Tenerife opina que son los jugadores los que tienen que transmitir a la grada, y no cree que sea un problema de actitud de los futbolistas, sino de "intentar conseguir que nos dé con lo que ponemos en el campo, a veces no es suficiente y necesitamos más, tener un plan y un camino marcado para conseguir los puntos". "Eso no se consigue en tres días, pero como no estamos en pretemporada, lo tenemos que hacer ya", ha apuntado.

Mel es consciente de que tienen "un examen final cada siete días", y si las cosas continúan sin funcionar, "no seré tan estúpido como para persistir en algo que no sale, tendríamos que ser más prácticos y buscar el resultado de otra forma. Aun así, ahora tengo jugadores para hacer lo que quiero", ha subrayado. EFE

