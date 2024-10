Pedro Martínez:Los pívots de Joventut son una dificultad; no vamos sobrados de centímetros

Valencia, 4 oct (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró este viernes que deben hacer "muy bien las cosas" este sábado ante el Joventut porque "sus pívots son muy grandes" y suponen "una dificultad" para el equipo valenciano, que no está "sobrado de centímetros" en la pintura.

En la víspera de recibir al Joventut de Badalona en el primer partido de la Liga Endesa como local en La Fonteta, el técnico catalán explicó que el Joventut tiene "bastante mejor equipo que el año pasado, porque mantiene un bloque con gran continuidad, pero además se ha reforzado muy bien, con Devon Doston, que es muy vertical, y Kassius Robertson, con la confianza que no tuvo en Valencia".

"Robertson está anotando muchísimo y, además, está Tomic, que es diferencial con lo que genera, además de (el pívot de 2,19 Artem) Pustovyi", recalcó que Pedro Martínez, que insistió en que deben "equilibrar" esa diferencia de centímetros si quieren tener opciones este sábado.

Preguntado por cómo valora el paso adelante de Stefan Jovic en estos primeros partidos, insistió en la necesidad de "alejarse de una buena actuación" y dijo que lo que más le interesa es que las trayectorias sean positivas y entender que los jugadores no siempre juegan bien, y cuando eso ocurra, deben seguir "ayudando al equipo".

"Seguro que Joventut va a tener muchísima más atención en él que el otro día y las dificultades van a ser mayores. Lo que me interesa es la trayectoria y la regularidad, no los picos", afirmó Pedro Martínez, que dijo que el equipo se tiene que "sobreponer" a las ausencias.

Respecto a esas bajas por lesión, confirmó la de Sergio de Larrea, que está "en la fase final" de su recuperación, mientras que comentó que el pívot Ethan Happ "está mejor" mientras que hay otro jugador, con un virus, que está "entre algodones" y que se entrenó de manera más suave de lo habitual.

Así, explicó sobre el base vallisoletano que "la cosa va bien", pero no tiene información sobre si podría estar en alguno de los dos partidos de la próxima semana: "Es un poco cómo se sienta el jugador. De entrada no cuento con él y prefiero centrarme en los que tengo, pero no le quedará mucho, aunque prefiero la calma, porque la lesión es muscular y hay un riesgo grande de recaída". EFE

