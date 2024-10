Vox responde a Sémper: "Al contrario que PP, si nos dan a elegir entre Feijóo o Sánchez, nunca nos iremos con Sánchez"

Vox ha reprochado al vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, que no sea "capaz de decidir" entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez, y le ha respondido que, al contrario de los 'populares', ellos nunca "irían con Sánchez" y elegirían antes a Alberto Núñez Feijóo. Así lo ha trasladado este miércoles el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, al ser preguntado en una entrevista en Radio Libertad sobre una intervención de Sémper en el programa '59 segundos' de TVE, en la que preguntado sobre si prefería a Sánchez o Abascal respondió "con ninguno de los dos". "Vox, al contrario que el PP, lo tiene muy claro. Si nos dan a elegir entre Feijóo o Sánchez, nosotros sabemos que nunca nos iremos con Sánchez. Ergo, aunque con Feijóo haya mil reparos, pues nos entenderemos mucho más con él, al contrario que Borja Sémper, que parece que entre Abascal y Sánchez no es capaz de decidir", ha lamentado el diputado de Vox. Ha puesto como ejemplo que tanto Sémper y Abascal "son vascos", por lo que no comprende como ni aunque sea por la "cuestión personal", ya que ambos vivieron en Euskadi como compañeros de partido durante "años muy duros" con la presencia de la banda terrorista ETA, sea capaz de preferir al líder de Vox. Cuestionado por la dificultad para llegar a acuerdos con otros grupos políticos, Figaredo ha respondido que "estaría encantado" de que su partido tuviese "miles de aliados políticos en España" con los que llegar a puntos de encuentro, pero que "no es sencillo" porque "no defienden" lo que Vox "quiere" y considera "esencial para los españoles". Asimismo, ha recordado que cuando Vox y PP llegaban a pactos, su partido "sacaba pecho" de ello porque lograban sacar conjuntamente "auténticas victorias" como la supresión de la financiación de los sindicatos o la modificación de la ley de memoria histórica, pero que dichas propuestas no han seguido adelante al ser "expulsados" de los gobiernos autonómicos liderados por el PP. CRITICA LA "INFECTA EQUIDISTANCIA" DE LA UE Preguntado también por la situación en Oriente Próximo tras el ataque de Irán a Israel, ha manifestado que muchas naciones "protegen" y "amparan" los actos terroristas cometidos por Hamás y Hezbolá y ha criticado que el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, abogue por que "las partes se acerquen entre ellas" y trate la situación con "una asquerosa infecta equidistancia". "Es que aquí hay unos que son unos terroristas, que han asesinado por la espalda, que han matado a mujeres embarazadas. Y es que hasta que no pongamos claro sobre oscuro esto, creo que no podemos analizar la situación de otra forma" ha concluido el diputado de Vox.

