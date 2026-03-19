Harry Kane se convierte en el primer inglés en alcanzar los 50 goles en Champions

Londres, 19 mar (EFE).- El delantero Harry Kane se convirtió en el primer inglés en alcanzar los 50 goles en la Liga de Campeones tras anotar un doblete en la victoria del Bayern de Munich frente al Atalanta que dio el pase a su equipo a los cuartos de final.

El ex del Tottenham Hotspur anotó el primero de los goles de penalti y el segundo por medio de un derechazo a la escuadra después de deshacerse de varios defensores para conseguir el medio centenar de tantos en la máxima competición de fútbol europeo.

Kane es el segundo máximo goleador de la presente edición con diez tantos, los mismos que Anthony Gordon, quien ya no podrá aumentar sus cifras debido a que el Newcastle quedó eliminado ante el Barcelona, y solo es superado por Kylian Mbappé, del Real Madrid, que suma trece dianas y será precisamente su próximo rival en la siguiente ronda.

El inglés suma cincuenta goles y once asistencias en 66 partidos. De esos tantos, 21 los ha marcado con la camiseta del Tottenham y 29 con la del Bayern del Múnich.

Otro de los jugadores que consiguió llegar al medio centenar de goles fue Mohamed Salah, del Liverpool, al anotar el cuarto gol de los 'Reds' que pasaron por encima del Galatasaray para remontar el 1-0 de la ida.

El egipcio, que solo lleva tres goles en esta Champions, alcanzó los 50 goles en 97 partidos, de los cuales uno lo consiguió con la camiseta de la Roma, dos con el Basilea y 47 con el Liverpool, que se enfrentara al Paris Saint-Germain por un puesto en semifinales. EFE