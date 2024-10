Camps sobre el recurso del PSOE: No me van a parar en mi intención de volver a la política

València, 1 oct (EFE).- El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha asegurado este martes, al conocer que el PSOE ha presentado un recurso de casación contra el fallo de la Audiencia Nacional que le absolvió de la última pieza del caso Gürtel, que no le van a "parar" en su intención de volver a la primera línea de la política.

En declaraciones a EFE, Camps ha señalado que "no tiene ningún sentido que el PSOE lleve quince años intentando" pararle, en lo que considera una "persecución política en toda regla".

El expresident y exlíder del PP de la Comunitat Valenciana se ha preguntado también "quién toma la decisión política de presentar ahora este recurso" después de quince años intentando frenar su carrera política.

Asimismo, y en declaraciones remitidas por el despacho de abogados que lleva su defensa, Camps se dirige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para preguntarle quién paga a los abogados del PSOE para que emprendan esta medida judicial ante el Tribunal Supremo.

Se muestra convencido de que ese recurso "caerá por su propio peso", censura la "inmoralidad" del PSOE, califica de "inaudito" que se intente "enmendar la plana" a los tres magistrados de la Audiencia Nacional y asegura: "No me asustan, no me dan miedo y no tienen catadura moral para decir algo de mí".

En la sentencia por ese juicio que se hizo pública a finales de mayo, el tribunal consideraba que "no existe prueba o indicio alguno de orden, sugerencia o intromisión" por parte de Camps para que se adjudicase un contrato a la trama Gürtel.

Más de siete meses después de que el juicio quedase visto para sentencia, el tribunal eximía así de responsabilidad penal a quien fuese líder del PP valenciano, que se enfrentaba a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de un año de cárcel y seis de inhabilitación por tráfico de influencias en concurso con prevaricación.

Con ese fallo, Camps ponía punto final a quince años de investigaciones judiciales en los que ha estado vinculado a nueve procesos por corrupción y ha afrontado cinco imputaciones. EFE