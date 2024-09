Gamarra augura que Puigdemont "correrá el mismo camino que Junqueras" tras decisión del TS: "Sánchez también les engañó"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes, después de que el Tribunal Supremo haya ratificado su decisión de no aplicar la amnistía a la malversación de Oriol Junqueras en el 'procés', que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "también engañó a sus socios porque la corrupción no puede ser amnistiada". Dicho esto, ha augurado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "correrá el mismo camino" que Junqueras. En concreto, el Supremo ha confirmado este lunes su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fueron condenados Junqueras, ex vicepresidente catalán, y varios ex consejeros en el marco del 'procés', al insistir en que "medió un beneficio personal de carácter patrimonial". Además, ha aprovechado para aclarar que los jueces no son una "boca muda" que se limita a aplicar la "literalidad" de las leyes. De esta forma, la Sala de lo Penal rechaza los recursos de súplica presentados por Junqueras y los ex consejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, así como por Fiscalía y Abogacía del Estado. También rechaza el recurso de súplica de Vox, que alegaba que la desobediencia también está excluida de la amnistía. "LA ÉTICA DEL ENGAÑO" La 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha puesto el foco en el "engaño" del presidente del Gobierno también a sus socios. "'La ética del engaño' es la tesis que siempre prevalece en Moncloa: Sánchez también engañó a sus socios porque la corrupción no puede ser amnistiada", ha enfatizado. En un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X', que ha recogido Europa Press, Gamarra ha indicado que esa decisión del Supremo "es un aviso a navegantes" porque, a su juicio, "Puigdemont correrá el mismo camino que Junqueras". "Cerdán, coge la mochila que te vuelves a Suiza", ha ironizado, en alusión a los encuentros que el responsable de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha mantenido en Suiza con el expresidente de la Generalitat, la última recientemente para hablar sobre la senda de déficit según informaciones recogidas en distintos medios de comunicación.

