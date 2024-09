El PNV afronta este domingo su proceso de renovación con espíritu refundacional en un Alderdi Eguna "especial"

El PNV afrontará su proceso de renovación a partir de este domingo en las campas de Foronda de Vitoria-Gasteiz, con un Alderdi Eguna "especial", que tendrá un espíritu casi refundacional. Bajo el lema de 'Alderdia Gara (Somos el partido)', la formación jeltzale reunirá a miles de militantes y simpatizantes con la vista puesta en la reactivación de la organización y reconexión con la sociedad vasca. Este 29 de septiembre comenzará a correr el plazo de seis meses de proceso interno --un proceso "a fuego lento", tal como lo califica el presidente del EBB, Andoni Ortuzar-- en el que se definirá el proyecto, la organización y la nueva dirección del partido, y que culminará con la celebración de la IX Asamblea General del PNV. La fecha exacta del cónclave se conocerá precisamente en este Alderdi Eguna. Esta edición de la fiesta anual de los jeltzales será la primera en la que el nuevo Lehendakari, Imanol Pradales --la cara más visible de la renovación del PNV--, acompañará en el escenario a Ortuzar, sobre el que se mantiene la incógnita de si seguirá liderando la formación durante los próximos cuatro años. El presidente del EBB está al frente del partido desde el 12 de enero de 2013 y formó 'tándem' con Iñigo Urkullu, que ejerció como Lehendakari durante 12 años hasta que Pradales le relevó. La renovación en las listas de los últimos procesos electorales levantó rumores sobre el posible final del liderazgo de Andoni Ortuzar en el partido. Ortuzar, que en ningún momento ha confirmado si su voluntad sería continuar en el cargo, ha insistido reiteradamente en que los cargos internos del partido son "obligatorios" y que, por lo tanto, no depende de una decisión propia. "La Ejecutiva propone y la militancia dispone. Nadie se autopropone", ha defendido. El máximo dirigente del PNV ha asegurado que hay que dar "nuevos aires y enfoques" al partido, y reconectarlo con la sociedad vasca, después de la pérdida de apoyo en los últimos procesos electorales por la desmovilización de sus votantes pero que, en todo caso, ha evitado el 'sorpasso' de una EH Bildu en ascenso. No obstante, el avance de la formación soberanista ha quedado patente en el empate a 27 escaños en las últimas elecciones al Parlamento vasco, aunque no llegó a superar en votos a los jeltzales. Andoni Ortuzar ha dejado claro, en sus diversas intervenciones, que en primer lugar el PNV debe definir su proyecto, después revisar la organización y posteriormente designar a las personas que formarán la dirección del partido, por ese orden. En esta ocasión, se tendrán que afrontar también nuevas ponencias, entre ellas, la política, y Ortuzar ha afirmado que los jeltzales reafirmarán "sus metas abertzales". LLAMAMIENTOS DEL ALDERDI En las últimas semanas han proliferado las voces de dirigentes del partido que animan a participar de forma masiva en el próximo Alderdi Eguna, a través de una campaña en redes, que tiene el objetivo de movilizar a sus bases y recuperar "la unidad" ante un proceso interno que se prevé decisivo para el futuro de los jeltzales. La renovación de "ideas, estructuras y dirigentes" del PNV se celebrará en el año en el que se cumple su 130 aniversario y su objetivo someter al PNV a "una puesta a punto exigente", según Ortuzar, o una ITV, en palabras de Koldo Mediavilla. Los propios dirigentes jeltzales han comparado la próxima Asamblea General con las celebradas en Pamplona en 1877, la primera tras el franquismo, y la de Zestoa en 1987, después del cisma que supuso la escisión de EA. La idea es la de, igual que en esas ocasiones, salir reforzado de la nueva Asablea General y encarar un futuro "prometedor". EN 400.000 METROS CUADRADOS La fiesta del Alderdi Eguna del PNV ocupará 400.000 metros cuadrados de las campas de Foronda, de los que 130.000 están destinados a la zona de la celebración, 25.000 a las carpas y el resto a aparcamientos y servicios. Además, se instalarán 22 txosnas y 140 comedores, y se servirán unas 20.000 comidas, todo ello gracias a los cerca de 90 voluntarios que trabajan desde hace semanas en la organización del evento. El plato fuerte de la jornada es el acto político que se desarrollará a las 12.00 horas con las intervenciones de Andoni Ortuzar, Imanol Pradales, la miembro de Euzko Gaztedi-EGI, Olatz Arrese, y la representante del Ipar Buru Batzar (IBB), Gracianne Mirande. No obstante, también hay un amplio abanico de actividades, más allá del acto político, como el 'Txiki-Txoko' con ludoteca e hinchables, 'jumping', cine 5d, aerogiro, rocódromo, tirolina, 'paintball', camión de simuladores, juegos virtuales, los 'Herri Kirolak', la romería y, en la sobremesa, la 'Disko-Festa'. A la jornada acudirán representantes de Cataluña, Galicia, Canarias, Islas Baleares, Canarias, Francia, Occitania, Bretaña, Chile, Georgia, Rumanía, Kurdistán y África.

