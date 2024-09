Azcón rechaza "las amenazas" de la ministra de Vivienda y dice que que Sánchez "acepta chantajes impresentables"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha rechazado este sábado "las amenazas" de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha advertido esta semana de que las comunidades autónomas que no apliquen la Ley de Vivienda no recibirán fondos para este área. Azcón ha recordado que el PP ganó las elecciones autonómicas de 2023 en Aragón, que el anterior Gobierno de Javier Lambán solo construyó 86 viviendas en ocho años y le ha echado en cara que el Gobierno de España de Pedro Sánchez "acepta amenazas y chantajes de forma impresentable". Azcón ha considerado que la política de vivienda "no es un problema de dinero, sino de incapacidad de gestión" y ha resaltado que en su primer año de gestión al frente del Ejecutivo aragonés ha puesto en marcha el Plan 'Aragón Más Vivienda', dotado con 400 millones de euros, destinado a jóvenes, familias, pueblos, ciudades y zonas despobladas: "Esa es la realidad, en menos de un año y sin encontrarnos un solo papel, hemos sido capaces de trabajar ya con los pliegos de condiciones para los próximos años; menos amenazas y más hacer viviendas". Además, Azcón ha exigido a la ministra de Educación, Pilar Alegría, que se disculpe por haber comparado, días atrás, las ayudas al funcionamiento empresarial aprobadas por la UE para las provincias de Teruel, Cuenca y Soria con "los privilegios" que el Gobierno de España ha dado a Cataluña. "A los turolenses no se les insulta", ha advertido. Ha indicado que la provincia de Teruel necesita "una financiación justa" para acabar con el problema de la despoblación y ha asegurado que en Aragón se entienden "a la primera" la solidaridad y la igualdad, mientras que el PSOE "lleva años dando lecciones de igualdad y está acometiendo el mayor proyecto de desigualdad", insistiendo en sus críticas a "la ministra de la mala educación", Pilar Alegría. GOBIERNO EN SOLITARIO Jorge Azcón ha aludido a la salida de Vox del Gobierno que preside al afirmar: "Ahora que somos un Gobierno en solitario somos un Gobierno mejor para todos los aragoneses", añadiendo: "Estamos haciendo que Aragón sea una tierra mejor", felicitando a todos los miembros del Ejecutivo y a los directores generales. Ha destacado algunas actuaciones de su Ejecutivo, como el incremento del presupuesto para políticas sociales o el Plan Pirineos, "una lista larguísima". Asimismo, el presidente de la Comunidad Autónoma ha manifestado que "a nadie se le da como al PP generar prosperidad, bienestar, empleo", añadiendo que antes de que acabe este año, "si el Gobierno de España no lo impide", anunciará inversiones empresariales por un total de 35.000 millones de euros "para generar prosperidad", lo que ha atribuido al "magnífico trabajo" de la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo regional, Mar Vaquero. Azcón ha intervenido en el Día del Afiliado del PP Aragón, en el Parque de Atracciones de Zaragoza, en un evento que ha protagonizado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ha elogiado a los afiliados, "que siempre están donde se les necesita, no solo en las campañas electorales, sino que son los primeros que están dispuestos a salir a la calle para protestar por lo que hace el Gobierno de España y son el eje central del partido". También ha dicho que Núñez Feijóo "puede venir a Zaragoza, Huesca y Teruel con normalidad, cosa que no pueden decir otros porque depende de a qué provincia vayan pueden tener distinta acogida". MEJORAR LA VIDA DE LOS CIUDADANOS La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha manifestado su orgullo por los valores del PP de "libertad, igualdad, solidaridad y servicio público, valores que no cambian, a diferencia del PSOE, un partido que ha demostrado que no tiene principios, ni líneas rojas, ni ética". Chueca ha aseverado que el PP gobierna "solo pensando en mejorar la vida de todos los ciudadanos" y que no quieren el poder, sino gobernar, "a diferencia de lo que le pasa a Pedro Sánchez", apostando por que gobierne Feijóo para "dejar a Sánchez en una pesadilla". EL PP, UNIDO E ILUSIONADO También han intervenido en el acto los presidentes provinciales del PP, señalando el de Zaragoza, Ramón Celma, que este partido está "unido e ilusionado", a la espera de que Núñez Feijóo gobierne España. Celma ha destacado, del Gobierno de Azcón, las inversiones de Amazon, que en Pina de Ebro se han materializado en nuevos regadíos, también la reducción de impuestos: "Somos un gran equipo, hay gente del partido en todos los rincones de la provincia y la comunidad". El presidente del PP Alto Aragón, Gerardo Oliván, ha puesto de relieve "la moderación y el sentido común" de este partido en las instituciones, señalando que Núñez Feijóo es "sensato, humilde y con sentido común". Ha aseverado que Pedro Sánchez "ha tocado hueso en Aragón: Los aragoneses defendemos el interés de Aragón, pero también el de otros territorios, de toda España, y eso Sánchez no lo entiende", tras lo que ha asegurado, en alusión al cierre de la carretera francesa RN-134, que da acceso a España por el Somport, que "si el Somport estuviera en Cataluña, Sánchez ya hubiera ido a París y hubiera pasado por Waterloo". El presidente del PP Teruel, Joaquín Juste, ha dicho que la provincia "está de actualidad" porque la portavoz del PSOE, Ester Peña, y la ministra Pilar Alegría "nos insultan porque no se ponen en marcha las ayudas al funcionamiento y se nos llama insolidarios, se compara Teruel con Cataluña".

