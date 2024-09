EH Bildu "no se ha planteado" dejar de acudir a la toma de posesión de Sheinbaum

Zarautz (Gipuzkoa), 27 sep (EFE).- La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha explicado este viernes que su formación acudirá a la toma de posesión de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y que no se ha planteado en ningún momento dejar de hacerlo, ni se lo ha pedido el Gobierno.

"En ningún caso nos hemos planteado no viajar y el Gobierno tampoco nos ha pedido que no vayamos", ha dicho Aizpurua antes de asistir en Zarautz a un acto de homenajea a los miembros de ETA Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi, fusilados en 1975.

La portavoz parlamentaria ha informado de que el diputado Jon Iñarritu asistirá a la toma de posesión, invitado por el partido mexicano Morena.

Pese a que el Gobierno ha anunciado que no acudirá por el veto impuesto por Sheinbaum al rey Felipe VI, Aizpurua ha aclarado que el Ejecutivo no ha pedido a EH Bildu que no asista.

"Nos ha invitado Morena, una organización con la que tenemos relaciones estrechas desde hace muchos años, va a ir Jon Iñarritu. Nosotros vamos a ir, naturalmente", ha añadido. EFE