Congreso empezará el 15 de octubre sus comparecencias de 'Operación Cataluña', que cerrarán Rajoy, Mas y Junqueras

La comisión del Congreso encargada de investigar la llamada 'Operación Cataluña' ha acordado este jueves el listado de veinte comparecientes a los que va a citar a partir del próximo 15 de octubre. Los primeros serán el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el exdirector adjunto operativo de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y los últimos el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el expresidente de la Generalitat catalana Artur Mas y el expresidente de ERC Oriol Junqueras. El listado de comparecientes ha salido adelante con los votos del PSOE, Sumar y sus aliados parlamentarios salvo el PNV, que se ha abstenido. En contra han votado el PP, que considera esta investigación un "paripé" y Vox. La lista aprobada, a la que ha tenido acceso Europa Press, incluye también al exdiputado convergente y exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, otro de los perjudicados por las noticias falsas atribuidas a la llamada 'policía patriótica' que impulsó aquella 'operación Cataluña' contra los líderes del proceso independentista. La comisión de investigación, que se constituyó el pasado mes de febrero pero aún no había empezado a andar, tendrá que pedir formalmente una prórroga para poder seguir activa y la previsión es que siga abierta, al menos hasta el próximo mes de febrero. Según han precisado fuentes parlamentarias, la intención es que cada grupo tengan un tiempo máximo de 10 minutos para interrogar al compareciente. TAMBIÉN SANTAMARÍA Y, DE NUEVO, FERNÁNDEZ DÍAZ Entre los futuros comparecientes figuran también el de otros miembros del Gobierno de Mariano Rajoy, cuya presencia habían solicitado varios grupos. Es el caso de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría; la exsecretaria general del PP y exministra María Dolores de Cospedal; al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado Francisco Martínez y el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, que ya comparecieron la primera vez que se investigó en el Congreso a las llamadas 'cloacas' de Interior. También serán llamados la ahora diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Alicia Sánchez Camacho; el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro; y quien fuera secretario de la Comisión de Prevención del Blanqueo del Blanqueo de Capitales e infracciones monetarias del Tesoro Público Juan Manuel Vega Serrano. La lista de comparecientes incluye también los nombres de varios de los policías aun en activo o ya retirados que ya han comparecido en distintas comisiones de investigación parlamentarias en los últimos años, como Marcelino Martín Blas y Eugenio Pino. POLICÍAS, PERO NO VILLAREJO Quien no figura esta vez en es el excomisario José Manuel Villarejo, cuya presencia sí habían demandando ERC, Junts, Bildu y Podemos. Y tampoco está Rafael Redondo Rodríguez, que fue socio de Villarejo en la empresa CENYT y que el PSOE sí había incluido en su listado inicial de comparecientes el pasado mes de marzo. Además, para intentar aclarar la 'trama andorrana' de la 'Operación Cataluña', los grupos proponen la comparecencia de quien fue agregado de Interior en la embajada española en el Principado y Celestino Barroso, así como de Higini Cierco que fue presidente de la Banca Privada de Andorra; de Joan Pau Miquel, de la misma entidad. El listado se completa con los periodistas catalanes Quico Sallés Fibla, Maika Navarro y Agustí Carles Garau, y el abogado y vinculado del colectivo catalán de juristas Drets Agustí Carles Garau. EL PP HABLA DE "PARIPÉ" Y EL PSOE CREE QUE APORTARÁ "MUCHA LUZ" A su salida de la comisión, el diputado del PP Rafael Hernando ha reprochado a los socialistas que "no hayan respetado" los plazos estipulados en el Plan de Trabajo, ya que según ha dicho una vez aprobado dicho plan se tiene que habilitar un periodo de tiempo para la lista de comparecientes. "Es todo un paripé", ha censurado. "Las comisiones de investigación tienen que depurar responsabilidades de gobiernos en funciones, no de gobiernos que ya han pasado por las Cortes", ha defendido y ha lamentado que se vaya a investigar a un gobierno de hace 11 años cuando en el Gobierno actual de Pedro Sánchez ha habido "pinchazos a 18 teléfonos para garantizar su investidura". De su parte, el portavoz de Interior del PSOE, David Serrada, ha situado el arranque tanto de esta comisión como de la encargada de investigar los atentados de Barcelona y Cambrils como un punto de partida para "callar todas las teorías de la conspiración" y aportar "más calidad democrática y transparencia". "Creo que se va a aportar mucha luz sobre lo que pasó", ha incidido. Aún así, ha lamentado que grupos como el PP "no entiendan" la forma de proceder ni lo que reclama la ciudadanía, que según él, es que las instituciones se usen para "proteger la libertad de los ciudadanos y no para cercenar los derechos".

