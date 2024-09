Buruaga alerta a Sánchez de la "merma de recursos" que supondrá el cupo catalán y le exige retirarlo: "Todos perdemos"

La presidenta de Cantabria, la 'popular' María José Saénz de Buruaga, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la reunión que han mantenido este viernes en La Moncloa que retire el concierto económico para Cataluña, alertándole de la "merma de recursos" que, a su juicio, supondrá este trato bilateral para el resto de comunidades autónomas de régimen común. "Todos perdemos", ha repetido Buruaga en varias ocasiones durante la rueda de prensa posterior al encuentro bilateral que ha mantenido con Sánchez, en el marco de la ronda de reuniones que está teniendo con los presidentes autonómicos. Como ya han hecho otros presidentes autonómicos del PP, Buruaga ha exigido expresamente a Sánchez que retire el cupo catalán, que define como "concierto separatista" y que "corte de raíz cualquier avance hacia la independecia fiscal de Cataluña". "Cataluña no puede salir del régimen común de financiación", ha proclamado la presidenta de Cantabria porque, a su juicio, "atenta contra la igualdad y la solidaridad". Bajo su punto de vista, el acuerdo fiscal entre PSC y ERC "es profundamente injusto y crea una clara discriminación entre ciudadanos de primera y de segunda". ALERTA DE SUBIDAS DE IMPUESTOS Después de que haya alertado de una "merma de recursos" para el resto de comunidades, Buruaga ha advertido de que este déficit que supondrá el cupo catalán, que ha cifrado en 600 millones para Cantabria, sólo se puede equilibrar aumentando deduda, recortando inversión o subiendo impuestos "por muchas milongas que nos cuenten". "Cualquiera de las tres opciones tiene una lectura muy clara, todos perdemos y yo me niego a que los cántabros paguen con un solo euro las facturas del presidente del Gobierno o del señor Illa", ha apostillado Buruaga. Según ha avisado, el déficit que supondría el cupo catalán para Cantabria supondría "dejar de cumplir con las obligaciones e incluso echar el cerrojazo a la comunidad": "Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que el modelo de financiación autonómica no lo decidan los separatistas". INSISTE EN LA MULTILATERALIDAD Y como consensuaron todos los presidentes del PP, Buruaga ha vuelto a reclamar la multilateralidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica entre todos. Con todo, ha desdeñado el argumento del Gobierno central de atacar al PP por su rechazo a la senda de déficit cuando reclaman más recursos y ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año. LEY DE VIVIENDA La presidenta de Cantabria también se ha referido a las palabras de este jueves de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en las que amenazaba con retirar la financiación sobre vivienda a las comunidades que no aplicaran la Ley de Vivienda. En este contexto, Buruaga ha denunciado un "acoso" por parte de los ministros a las comunidades y considera "de chiste" que Isabel Rodríguez lanzara esos avisos a los Gobiernos regionales del PP cuando el Ejecutivo central está negociando el cupo catalán. Por último, Buruaha ha dicho tener "la sensación" de que la ministra Isabel Rodríguez pretende "imponer" en materia de vivienda lo que la ley no impone: "Quiere ir más allá de lo que dice la ley, está empeñada en imponer una serie de políticas que no ha funcionado en ningún lugar de Europa".

