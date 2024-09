Feijóo propone aumentar las deducciones por hijo y ayudas directas en el IRPF para que crezca la natalidad

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este jueves que la Ley de Conciliación de su partido recogerá ayudas directas en el IRPF con hijo a cargo y aumentará las deducciones por hijo para que crezca la natalidad, ya que, según ha dicho, esas deducciones de 1.200 euros anuales por maternidad no se han actualizado desde que las estableció el Gobierno de José María Aznar hace 25 años. Así lo ha anunciado Feijóo en la clausura del Campus FAES junto al expresidente José María Aznar y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Los tres han aprovechado la presencia del líder opositor Venezolano, Edmundo González, para trasladarle su apoyo como presidente electo del país frente a Nicolás Maduro. El líder de PP ha vuelto a desgranar este viernes algunos aspectos de la Ley de Conciliación que quiere registrar en breve en el Parlamento y que presentará a los agentes sociales en la ronda de contactos que abrirá con ellos a partir del 7 de octubre. Por el momento, Feijóo ya ha anunciado la gratuidad de las escuelas infantiles de toda España de 0 a 3 años, más desgravaciones, un banco de horas para facilitar la conciliación, y ampliar los permisos de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas. "ESPAÑA NECESITA FUTURO" En su discurso, Feijóo ha afirmado que España "necesita futuro". "Necesitamos niños y niñas. Necesitamos a mujeres y hombres que puedan plantearse formar una familia. Y necesitamos a madres y padres que puedan atenderla", ha relatado, para avisar que esto no lo lograrán con el 'más de lo mismo' de estos años. Según Feijóo, esto exige reformas en todos los ámbitos, en el educativo, el laboral y en el económico. En el educativo, ha recordado que el PP se compromete con la gratuidad de las guarderías en toda España. En ámbito laboral, ha defendido la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, así como con la libertad para disfrutarlos como crean conveniente las familias. Y en materia fiscal, ha proseguido, ha apostado por impulsar medidas. En este punto, ha recordado que hace 25 años el Gobierno de José María Aznar estableció una deducción de 1.200 euros anuales en el IRPF por maternidad y ha advertido de que "no se ha actualizado desde entonces". "Ni se han incrementado las cuantías, ni se ha actualizado al IPC. Solo el Gobierno Rajoy la amplió en 1.000 euros más por los gastos de guardería", ha manifestado, para añadir que después de 25 años es necesario "incrementar esas deducciones y aumentar el apoyo directo vía IRPF a las familias con hijos a cargo". Sin embargo, no ha precisado cuánto aumentará esa deducción en su Ley de Conciliación. Feijóo ha resaltado que las familias "necesitan el apoyo de las instituciones para que puedan desarrollar su proyecto de vida" y ha añadido que el PP les dará todo el apoyo de las instituciones". "Si no se ocupa el Partido Popular de los españoles, no lo hará nadie en una política que el Gobierno ha reducido a su ombligo", ha enfatizado. SITUACIÓN DE "INGOBERNABILIDAD" En este punto, el líder del PP ha alertado sobre el "desgobierno" y la situación de "ingobernabilidad" de esta legislatura, poniendo como ejemplo el hecho de que el Ejecutivo haya aplazado esta misma semana la presentación del techo de gasto. "Han dimitido de sus responsabilidades sin dimitir de su cargo porque el cargo es lo único que les queda", ha apostillado. Feijóo, que ha recordado que Sánchez lleva seis años en Moncloa, ha afirmado que, por primera vez, España tiene la mayor tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y que el sueldo más frecuente haya bajado hasta el salario mínimo. "Todos los esfuerzos para el acuerdo se dedican a complacer la posición de sus socios, en España o en Suiza", ha criticado. También ha aludido a la inmigración ilegal, advirtiendo de que España ha de actuar y formar alianzas ante este desafío a través de lazos con las naciones que sí están logrando resultados. "El prejuicio, la conveniencia ideológica y la demagogia están apartando a nuestro país de formar parte de las naciones que sí ponen solución a los problemas", ha manifestado. "ENTRE MADURO Y EL PUEBLO VENEZOLANO NO PUEDE HABER DUDAS" Como viene haciendo estos días, ha criticado la posición del Gobierno de Pedro Sánchez sobre Venezuela, asegurando que le "preocupa" que se muestre "más connivente y complaciente con dictadores que con muchos demócratas a los que han pretendido arrinconar" situándoles "al otro lado de su muro sectario, sea por intereses económicos, sea por simpatías ideológicas o sea por secretos inconfesables". Feijóo ha afirmado que "los españoles están inequívocamente con la democracia" y ha añadido que España, a través de su Gobierno, "debería estarlo también en Europa y en América". A su entender, no se pueden permitir que España sea noticia en la Unión por "los ataques" de su Gobierno al Estado de derecho, los jueces y los periodistas y por ser vistos como "el enlace del viejo Continente con los autócratas que someten a sus pueblos". "Entre Maduro y el pueblo venezolano, no puede haber dudas en la elección. Entre la tiranía y la democracia, no puede haber equidistancia. Y entre los intereses ideológicos partidistas o particulares y la libertad, siempre nos encontrarán al lado de la mayoría de españoles enarbolando esta bandera", ha resaltado. El jefe de la oposición ha recalcado que "no hay militancia más noble que la de la libertad, la democracia y el Estado de derecho", que han de ser defendidos y reivindicados sin ambages ante cualquier amenaza "interna, externa y en cada rincón del mundo". CRUCE DE ELOGIOS ENTRE FEIJÓO Y AZNAR Finalmente, Feijóo ha agradecido a Aznar "su apoyo constante y continuo", después de que el expresidente del Gobierno haya afirmado que el líder del PP ha dado "la cara siempre" por el Partido Popular y por los españoles. Según Aznar, Feijóo "no ha rehusado sacrificios", "ha postergado comodidades" y "ha sido capaz de poner a punto con una generosidad que le honra la alternativa que España necesita".

