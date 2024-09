ERC lamenta que el TJUE no haya seguido la "doctrina Junqueras" en el caso de Puigdemont y Comín

ERC ha lamentado este jueves que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no haya seguido la "doctrina Junqueras" y haya desestimado el recurso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su exconseller Junts Toni Comín contra el Parlament Europeo por no haberles reconocido inicialmente como eurodiputados tras las elecciones europeas de mayo de 2019 ni la inmunidad asociada. En un comunicado, los republicanos han criticado que esta decisión "se inhibe de aplicar la doctrina Junqueras que el propio tribunal reconoció, una vía que abrió Andreu Van den Eynde en 2019 y que permitió que el TJUE dejase claro que la condición de eurodiputado se obtiene desde la elección en las urnas, al margen de los procedimientos internos de cada Estado miembro". El partido ha señalado que la decisión del TJUE dictamina que la Eurocámara "no tiene otra alternativa que aplicar el listado de diputados electros que la Junta Electoral Central (JEC) notifica al Parlamento Europeo". Asimismo, ha asegurado que continuarán trabajando para que se puede aplicar "la doctrina Junqueras y para que se respeten los derechos democráticos y la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas". Por otros lado, el Parlamento Europeo "toma nota" de la sentencia y sus servicios legales analizarán ahora los detalles de la misma, según han apuntado a Europa Press fuentes parlamentarias, que añaden que la institución "seguirá trabajando aplicando las reglas como ha hecho siempre".

