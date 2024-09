Un nuevo informe acusa al rector de la Universidad de Salamanca de prácticas fraudulentas

Salamanca, 24 sep (EFE).- Un nuevo informe, encargado por el Comité Español de Ética de la Investigación, concluye que el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha levantado "un entramado editorial" para "resplandecer" en las clasificaciones de investigadores con prácticas "fraudulentas".

"Esta fábrica de publicaciones y citas erigida con ayuda de sus más estrechos colaboradores, asociados en torno al grupo de investigación BISITE, fundado y dirigido por el profesor Corchado, utiliza estrategias basadas en cuestionables conductas de publicación, malas prácticas editoriales cuando no en praxis abiertamente fraudulentas", indica el informe, publicado esta semana en Zenodo, un repositorio de acceso abierto, y adelantado por 'El País'.

El 'Informe bibliométrico sobre la producción científica del profesor Juan Manuel Corchado' lo firman Alberto Martín-Martín y Emilio Delgado López-Cózar, de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada.

El documento, cuya existencia no se había hecho pública hasta ahora, se comenzó a elaborar el pasado 29 de mayo a solicitud del Comité Español de Ética de la Investigación para "atestiguar la verosimilitud de las acusaciones de malas prácticas científicas que se estaban denunciando en la prensa sobre el profesor Corchado".

Los autores, que están detrás de la pista de este asunto desde 2022 a partir de sospechas de científicos sobre Corchado, explican que el Comité, "siguiendo los estándares comúnmente aceptados en la comunidad científica", decidió mantener el informe y el nombre de sus autores en el anonimato.

Más adelante, remitió esa información a la Comisión nombrada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca para hacer sus propias pesquisas, que sin embargo no se puso en contacto con estos investigadores.

El Comité de Ética rechazó el informe presentado por esa Comisión, de 17 páginas, al considerar que no responde a las verificaciones solicitadas, y ha emplazado a la Universidad de Salamanca (USAL) a que haga una investigación adecuada porque "está en juego el prestigio de todo sistema universitario y científico español".

La USAL no ha respondido a esa petición ni a las consultas de la prensa al respecto, mientras que el rector ha afirmado este martes que desconoce el contenido del informe elaborado sobre su currículum.

Corchado, que ha visitado la Feria de Bienvenida, organizada en el Campus de Ávila por el vicerrectorado de Estudiantes, a través del Servicio de Información, Promoción y Orientación (SPIO), preguntado el respecto por los periodistas, el rector se ha limitado a señalar: "No conozco el informe, no lo he leído y sobre eso ya he hablado".

"Manipulación del registro académico"

Los investigadores de la Universidad de Granada afirman en su informe, de 131 páginas, que "se constata la existencia de varios patrones de malas prácticas que resultan en la manipulación del registro académico".

"Corchado ha construido una extensa y nutrida red académica sobre la que ha levantado un entramado editorial dirigido a producir publicaciones y citas a fin de brillar en sus perfiles bibliográficos y bibliométricos (ResearchID, ScopusAI, Google Scholar, ResearchGate, Dimensions, SemanticScholar, Lens...) y resplandecer en los rankings de investigadores y de universidades basados en indicadores bibliométricos", indican en sus conclusiones.

Este documento, publicado en el repositorio el 23 de septiembre, es una versión revisada y actualizada del que le entregaron en junio al Comité Español de la Ética de la Investigación, que en ese mes hizo el encargo de una investigación sobre Corchado a la Universidad de Salamanca.

Con la publicación del informe, los investigadores quieren someterlo "a la controversia pública, que es el mejor escenario en el que se puede desenvolver el quehacer de los científicos". EFE

31004010

cgc/mr/lml

(Foto)