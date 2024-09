"Nunca aceptaremos nada que perjudique al Principado", dice Barbón sobre la reunión con Sánchez el viernes

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha insistido este martes en que su prioridad en la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será defender los intereses de Asturias. "Nunca aceptaremos nada que perjudique al Principado", ha dicho el mandatario asturiano. En el pleno del Debate de Orientación Política en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Barbón ha dicho que existe ya un acuerdo en materia de financiación autonómica suscrito por todos los grupos parlamentarios, excepto Vox. Así, ha explicado, que su hoja de ruta en cuanto a financiación sigue fiel a ese acuerdo. "Es un asunto crucial, determinante para el futuro de nuestra comunidad y para el modelo de Estado. Ese pacto es explícito sobre los planteamientos de Asturias. Tiene la solidez del rigor, la consistencia de la buena argumentación y la fuerza de la unidad", ha señalado. Barbón ha pedido "lealtad con Asturias" al resto de formaciones. "La deslealtad consiste en desentenderse del acuerdo y demostrar, cada día con más claridad, una incomodidad evidente con el consenso. Pongamos las cartas boca arriba: si algún grupo propone o acaricia el deseo de quebrar ese entendimiento, que lo haga expresamente", ha criticado el dirigente asturiano. PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS En su discurso, Barbón también ha querido referirse al próximo proyecto de presupuestos autonómicos que llegará a la Cámara asturiana en próximas fechas. En ese punto ha recordado que "están en juego" 60 millones que dependen de que el PP "levante su bloqueo al techo de gasto". Barbón no pide al PP de Asturias que sus diputados nacionales voten en contra, ya que existe una disciplina del partido. "Lo que me entristece es comprobar que el PP de Asturias justifique que el Principado pierda esa cantidad, como si fuese un castigo merecido y sin hacer el mínimo intento para conseguir que su partido cambie de criterio. Eso es deslealtad con Asturias", ha lamentado. Barbón, en cualquier caso, espera contar con un "apoyo amplio" para aprobar el presupuesto de 2025. Está dispuesto a dialogar con todos los grupos parlamentarios, excepto con Vox. "Somos un gobierno dialogante, cercano, así gana Asturias", ha dicho. "Estamos seguros de lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo entre todas y todos. Y lo mejor es que ya no estamos en la casilla de salida: ya se pueden ver los resultados. Por eso invitamos a los vendedores de calamidades de toda la vida a desistir porque aquí, en Asturias, está saliendo el sol", ha concluido Barbón.

