PNV cree que Sánchez "lo tiene cada día más difícil" y tiene un "problema con su forma de trabajar"

La presidenta del PNV en Vizcaya, Itxaso Atutxa, ha considerado que el presidente, Pedro Sánchez, "lo tiene cada día más difícil" y ha advertido de que "el problema lo tiene, sobre todo, con su forma de trabajar" ya que "a veces se olvida que, en las cosas que se llevan al Congreso, se necesitan consensos previos". Asimismo, ha afirmado que no ve a Junts en "una mayoría alternativa". En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha reconocido que Pedro Sánchez "no ha tenido una sola legislatura normal", si bien ha subrayado que ya "sabía que en esta legislatura necesitaba todos los votos todos los días". "Y esos votos hay que trabajárselos", ha advertido Atutxa, que ha recordado que el PNV "ni siquiera tiene un acuerdo de legislatura con el PSOE", sino un acuerdo de investidura. "No le vas a dejar colgado al día siguiente, haces un esfuerzo por seguir manteniendo esa mayoría que tú has posibilitado, pero tienes que ver un poquito también por la otra parte", ha apuntado. De este modo, ha criticado que "a veces se les olvida que las cosas que se llevan al Congreso necesitan, por lo menos, de conversaciones y consensos previos con aquellos que te tienen que votar". Para la presidenta del BBB del PNV, Sánchez "lo tiene cada día más difícil" y, pese que "ahora se está poniendo el énfasis" en Junts, "ni siquiera el voto de Ábalos lo tiene seguro". De este modo, ha señalado que "el problema Sánchez no lo tiene sólo con el PNV, lo tiene con su propia mayoría, pero sobre todo lo tiene quizás con una forma de trabajar". JUNTS Por otro lado, ha afirmado que no ve a Junts como "el problema" para el Gobierno central ni tampoco "en una mayoría alternativa". Según ha indicado, "Junts con Vox es difícil de ver" y, además, al PP no le ve "defendiendo la ley de la Amnistía, ni teniendo una consideración diferente a la que está teniendo ahora con respecto a cómo se está aplicando esa ley con respecto a Puigdemont y a otros encausados". En este contexto, ha señalado, en relación a la posibilidad de que el Gobierno de Sánchez complete la legislatura, que el presidente del Gobierno "ayer fue muy claro y bastante contundente". A su entender, "necesitaría aprobar otros presupuestos", aunque "podría pasar con otra prórroga". No obstante, ha planteado que, tras la "mejora" en las perspectivas electorales del último CIS, "igual si ve un par de CIS de estos también convoca elecciones de nuevo", y Pedro Sánchez "es siempre imprevisible". Asimismo, ha lamentado que "en el otro lado" hay "un PP que hoy se reúne con Meloni en Italia". "Cada uno va eligiendo también sus amigos", ha señalado. Respecto a la negociación de los presupuestos generales del Estado, Itxaso Atutxa ha precisado que el PNV tendrá que ver "primero cuáles son los definitivos" y, tras recordar que ya hubo "un trabajo previo" que se "paró" cuando el Gobierno decidió no seguir adelante con las cuentas de 2024, ha señalado que habrá que ver en "qué punto" se encuentran "aquellas cosas en las que ya había un preacuerdo" y también las cuestiones plurianuales de otros PGE. Además, se analizará que, "en aquellas materias en las que todavía el Gobierno español tiene incidencia en Euskadi, se pueda llegar a acuerdos que hasta ahora han sido muy positivos".

