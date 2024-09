Espadas contrapone la "discrepancia" de Lambán con el aval de la "inmensa mayoría" del PSOE al acuerdo del PSC y ERC

El portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha sostenido este jueves que la "discrepancia" del secretario general del PSOE de Aragón y senador, Javier Lambán, en relación al acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) que contempla una financiación "singular" para la autonomía catalana se contrapone con la posición de la "inmensa mayoría de los cuadros" del PSOE, que sí ha avalado ese acuerdo vinculado a la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Juan Espadas se ha pronunciado así al hilo de la decisión que adoptó este miércoles el líder de los socialistas de Aragón de no participar en la votación del Senado de una iniciativa del PP que buscaba paralizar el concierto económico para Cataluña, a diferencia del resto de socialistas senadores, que votaron en contra de esta moción. Juan Espadas ha explicado que Javier Lambán le trasladó, "igual que hizo en otra votación sobre el asunto de la amnistía, que él personalmente consideraba que esto no era la decisión correcta por parte del PSOE y, por tanto, planteó su abstención en esa votación". Dicho esto, el portavoz socialista en el Senado ha señalado que la "posición personal" de Lambán "puede ser legítima en términos personales", pero el dirigente aragonés "debe responder también a lo que significa una dinámica de grupo parlamentario en la que se establece lo que nosotros llamamos un voto coordinado entre todos los que conformamos" el mismo, y en esa línea Espadas ha subrayado que "no tendría mucho sentido que cada diputado o senador votase una cosa diferente en cada votación". El portavoz socialista en el Senado ha añadido que Lambán lo que plantea es que "no confía en que finalmente se pueda llegar a una solución que él entienda que sea equitativa para Aragón, y yo le digo que sí confío en que esa solución es posible si negociamos con lealtad y si tenemos claro cuáles son los pilares básicos del sistema" de financiación, "que es la igualdad y la solidaridad entre territorios", ha abundado Juan Espadas. El portavoz socialista en el Senado ha concluido incidiendo en que la "posición de discrepancia" de Lambán se sitúa "frente a la inmensa mayoría de representantes y de cuadros" del PSOE, que "hemos avalado y dado un voto de confianza" para que "esto --el acuerdo del PSC y ERC-- sirva para resolver un problema bloqueado desde hace muchos años, que es el modelo de financiación autonómica, y por tanto que nos pongamos a ello", ha finalizado Juan Espadas.

