MÉS reprocha al PP "priorizar" el acuerdo con Vox por no apoyar el bloqueo de la reforma de la Ley de Corridas de Toros

MÉS per Mallorca ha criticado que el PP haya "priorizado" el acuerdo con Vox, por no haber apoyado el bloqueo de la tramitación de la reforma de la Ley de las Corridas de Toros hasta que compareciera la directora de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), María del Mar Pulido. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz de los ecosoberanistas en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha considerado que es un "error" e indica las "prioridades" del PP, al haber no haber escuchado a la responsable de la OBIA antes de que se constituyera la ponencia que debe redactar el cambio normativo que posibilitará la entrada de menores a las corridas de toros. En ese sentido, ha señalado que esta decisión busca "contentar a sus socios intermitentes" pese a la "teleruptura" del acuerdo de Govern que mantenían PP y Vox. ((Habrá ampliación))

Compartir nota: Guardar Nuevo