Feijóo dice que la "censura y persecución" del Gobierno "no se veía desde Franco" y Sánchez le pide "cambiar el chip"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el Plan de Acción por la Democracia que ha presentado el Gobierno evidencia que la "concepción bananera del poder" de Pedro Sánchez "no tiene fin" y ha recalcado que "la censura y la persecución a quien ose criticarle" no se veía "desde Franco". En su réplica, el jefe del Ejecutivo le ha emplazado a "cambiar el chip", "abandonar la oposición avinagrada y arrimar el hombro". Este cruce de reproches se ha producido en su primer duelo parlamentario del curso político del Pleno del Congreso, en el que el jefe de la oposición le ha recriminado que este mes solo vaya a acudir una sola vez a las sesiones de control al Gobierno. El presidente ha contestado que cuando Feijóo presidía la Xunta solo compareció 10 veces en 13 años y él ya lo ha hecho en 39 ocasiones. Feijóo ha afirmado que lo que Sánchez llama regeneración democrática "realmente es un plan de censura" que evidencia que su "concepción bananera del poder no tiene fin". "Censura y persecución a quien ose criticarle. No se veía una cosa así desde Franco", ha aseverado, para preguntarse para "qué todo esto" cuando los casos de corrupción que le afectan "siguen todos abiertos y la legislatura "parece bastante cerrada". En su turno, el presidente del Gobierno ha presumido de presidir un Gobierno del "diálogo y del acuerdo" y ha sacado pecho de las leyes que están acordado, con 12 proyectos ley y 30 en tramitación. Dicho esto, ha criticado la oposición "avinagrada" del PP y le ha pedido "cambiar el chip". "Abandone la oposición avinagrada y arrime el hombro", le ha espetado de nuevo. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))

