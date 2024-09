Un cargo de Adif dice que el ex jefe de personal Michaux Miranda eligió a la empresa vinculada a la 'trama Koldo'

Uno de los directivos de Adif, que ha declarado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo', ha señalado que la orden de firmar con la empresa vinculada a la presunta trama, Soluciones de Gestión, vino de Michaux Miranda, quien era jefe de personal de esa empresa pública y que está imputado en la causa. Según las fuentes jurídicas, consultadas por Europa Press, ha sido el ex secretario del Consejo de Administración de Adif Guillermo Martínez de Simón quien ha apuntado a Miranda. Además, también ha aseverado que éste a su vez habría reportado sobre esa decisión a la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Este martes, además de Martínez de Simón, también ha comparecido el jefe de Recursos Humanos de Adif, Jesús Ángel Díaz, y, según las fuentes consultadas, ambos han avalado lo sostenido por otros cargos de ese ente público, y es que han desmentido que hubiera presiones, y han explicado que no recibieron ni instrucción ni indicación para elegir a la empresa vinculada a la trama para la adquisición del lote de mascarillas. Además, los testigos han señalado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, que en ese organismo --Adif-- tenían buenas referencias de Soluciones de Gestión y de su solvencia dado que ya era la empresa proveedora de mascarillas de Puertos del Estado. Al hilo, han recordado que precisamente cuando se decantan por contratar con Soluciones de Gestión, al día siguiente aterrizaba en España un lote de mascarillas de esa empresa para Puertos del Estado. En el día de hoy, una de las acusaciones populares ha vuelto a poner el foco sobre el hecho de que Soluciones de Gestión exigiera un adelanto del 50 por ciento en el contrato, algo que, aseveran, es inusual en contratos públicos. Según fuentes jurídicas consultadas, los testigos habrían señalado que no se trató de un pago anticipado sino de un aval bancario que permaneció bloqueado por orden irrevocable de Adif hasta que llegara el material. De hecho, habrían sostenido que en su adquisición, Adif fue más rígida que otras instituciones, dado que hasta que no se entregó el 50 por ciento del material no se empezó a liberar ni un céntimo. Otras fuentes también presentes en la declaración han incidido en que ambos testigos han contestado a muchas de las preguntas señalando que no recordaban bien cómo se gestionó esa compra, aunque sí que destacan que han coincidido al aseverar que el procedimiento no era el habitual. LAS DUDAS Y LA DIVERSIFICACIÓN Por otro lado, han confirmado que hubo dudas en el seno del ente sobre la capacidad de la empresa suministradora para alcanzar el objetivo de traer las mascarillas a España, y que fue Miranda quien decidió finalmente que fuera sólo Soluciones de Gestión y que no se diversificara con otro proveedor. Cabe recordar que, en el informe de auditoría sobre esos expedientes que se ha elaborado en el seno del Ministerio de Transportes, se recogen declaraciones de cargos que participaron en la decisión de compra. Indican que se valoró dividir el encargo en dos lotes de mascarillas para que no fuera solo la empresa investigada quien proveyera de mascarillas, y se estudió contratar también con Injoo Technology porque su oferta era más económica. A pesar de que los cargos estaban de acuerdo en esa diversificación, finalmente el 27 de marzo, tras una reunión por Teams convocada por Michaux Miranda se adjudicó la totalidad del suministro de 5 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión. Este martes, Martínez de Simón ha explicado que en esa reunión decisoria no se plantearon reticencias, y ha recordado que, posteriormente, en otro contrato que sí se asignó a Injoo Technology, hubo problemas con el cumplimiento del mismo y se llegó a rescindir. VOX: "LA LEY DEL SILENCIO" En declaraciones a los medios al término de las comparecencias, la letrada del partido político Vox, Marta Castro, ha explicado que de lo escuchado en el juzgado durante estos días se queda con la idea de que en Ministerio de Transportes impera "la ley del silencio". "Todos los que han estado involucrados en la gestión del contrato de Puertos del Estado y de Adif o están defenestrados o están fuera del Ministerio", ha indicado, para añadir que han observado que se dio un trato "desigual" de los criterios para que pudieran participar otras empresas en esos contratos. "Hubo una decisión unilateral para contratar con Soluciones de gestión, y debemos averiguar quién es la X", ha añadido. Además, ha subrayado que "queda demostrado que el Consejo de Ministros tuvo conocimiento de estos contratos".

