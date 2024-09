Junts confía en que el traspaso de inmigración a Cataluña esté listo a final de año y lo desvincula de los PGE

Junts confía en que el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña que tiene pactado con el Gobierno sea pueda aprobar antes de final de año y desliga este asunto de la negociación para los Presupuestos Generales del Estado para 2025. La cesión de las políticas de inmigración forma parte del acuerdo firmado con los socialistas para que los de Carles Puigdemont se abstuviesen el pasado mes de enero en la votación del decreto 'ómnibus' del Gobierno, por ello, remarcan, la negociación en esta materia no está vinculada con la de los Presupuestos Generales del Estado. Así lo han explicado fuentes del partido de Carles Puigdemont, que señalan que el grupo de trabajo creado para negociar esa competencia sigue trabajando y que esperan que el resto de socios de investidura del Gobierno se opongan al traspaso cuando se debata en el Congreso. SIN CONTACTO PARA LOS PRESUPUESTOS En lo relativo a los presupuestos generales, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha alertado este mismo martes de que el PSOE ha creado un "contexto que hace muy complicado" el apoyo de su formación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. Ya el pasado mes de julio, con su voto en contra, Junts propició que el Congreso tumbase los objetivos de estabilidad presupuestaria presentados por el Gobierno. El próximo jueves, la senda de estabilidad tres años vuelven al Pleno de la Cámara Baja para su debate y posterior votación sin que el Gobierno tenga asegurados los apoyos suficientes para aprobarla. Desde Junts aseguran no haber tenido ningún contacto con el Gobierno para negociar su aprobación pero están dispuestos a hablar, aunque insisten en que volverán a rechazar los objetivos de estabilidad si el Gobierno no más allá de lo presentado, que es lo mismo que llevaron al Congreso en julio. LAS CONVERSACIONES EN OTRAS MATERIAS SIGUEN A pesar de todo, las relaciones entre los de Puigdemont y el Ejecutivo central no están paradas. Ambas formaciones siguen trabajando para la oficialidad del catalán en la Unión Europea, y según han detallado, las conversaciones sobre esta materia funcionan muy bien. Junts también explica que se siguen produciendo los encuentros mensuales fuera de España con presencia de mediador internacional que pactó con el PSOE para apoyar la investidura de Sánchez, pero ha rehusado dar detalles al respecto.

