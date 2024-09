Barceló espera cerrar 2024 con un crecimiento del 20 % en ingresos y seguir invirtiendo

Madrid, 17 sep (EFECOM).- El consejero delegado EMEA de Barceló Hotel Group, Raúl González, ha adelantado este martes que prevé terminar el año con un crecimiento del 20 % en ingresos a perímetro constante y que seguirán creciendo e invirtiendo, sobre todo en los mercados en los que ya tienen presencia.

Con más de 300 hoteles operativos en el mundo y unas 66.000 habitaciones gestionadas, Barceló se dispone a cerrar un año "magnífico" también en términos de ebitda, que podría superar los 500 millones sin tener en cuenta los alquileres, ha explicado el directivo en una rueda de prensa.

Sobre la posibilidad de fusionarse con otra empresa del sector, ha considerado que es "difícil" que surja una operación de estas características, sobre todo si se trata de un activo individual, y que cree más probable la adquisición de un paquete o la unión "por geografías".

"Somos muy inquietos y miramos de todo", ha añadido.

En 2024 Barceló invirtió unos 400 millones entre compras de hoteles y reformas, un nivel "normal", ya que la empresa tiene una caja positiva y no hay deuda en balance, lo que unido a que el "pay out" no es muy alto les permite tener una fuerte posición inversora, por lo que si siguen encontrando oportunidades seguirán invirtiendo a este ritmo en los próximos años.

En España, el mercado está funcionando "razonablemente bien", la gente empieza a viajar más, a veces optando por ahorrar en otras cosas antes que privarse de viajar, lo que influye en que el sector sea más resiliente que otros.

Barceló ha elevado un 8 % sus ingresos en España en la campaña de verano, y podría alcanzar una facturación de 95 millones este año gracias, entre otras razones, al auge del turismo urbano.

El año pasado, ha recordado, la empresa compró 4 hoteles, entre ellos en Pamplona, Valladolid y Granada, y siguió invirtiendo en Marruecos, con sendas adquisiciones en CasabLanca y Rabat, en un mercado que creen que tiene mucho futuro, por lo que piensan seguir "mirando oportunidades" allí.

Además, este año han abierto, entre otros, un hotel en Roma y antes de fin de año deberían estar funcionando otros establecimientos en Barein, en la capital de Maldivas, Male, en Cabo Verde, Alemania y en Adeje (Tenerife). En total, esperan cerrar 2024 con unas 20 aperturas.

En cuanto al crecimiento de los precios, aseguró que España sigue siendo más barata que la mayoría de los países europeos de nuestro entorno y que el objetivo de Barceló es ofrecer algo distintos y que el cliente perciba que no es lo mismo venir a España que ir a otros destinos.

Según González, los precios de los hoteles van suavizando su crecimiento poco a poco porque han subido ya mucho y "el mercado no traga con todo", pero ha insistido, incluso en la categoría de lujo, el precio medio de un hotel de 5 estrellas en Madrid es de 250 euros, mucho más barato que en el resto de Europa.

Al hilo de lo anterior, González ha insistido en que Barceló quiere crecer en el mercado de lujo y ser un actor a tener en cuenta, aunque ha advertido de llegar a competir con los grandes del sector en el mundo "es un proceso de años" y además en este momento no está creciendo como en otras épocas por que China está sufriendo.

Sobre la turismofobia que se vive en algunas zonas de España, ha explicado que el problema es el crecimiento descontrolado de los alojamientos turísticos ilegales, que situó en los dos dígitos, en tanto que la oferta de la industria hotelera española crece a un ritmo del 0,5 %.

Según datos de la compañía, en las Islas Baleares funcionan actualmente unos 264.000 alojamientos turísticos ilegales, un dato "espeluznante", teniendo en cuenta que en total hay unas 800.000 viviendas, eso está provocando un desorden sin precedentes. EFECOM

ala/jla