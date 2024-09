Juan Núñez: "Tenemos un equipo para competir por todos los títulos"

Madrid, 16 sep (EFE).- Juan Núñez, base español fichado este verano por el Barça, dijo este lunes que su equipo está preparado "para competir por todos los títulos" esta temporada.

Sobre el próximo duelo de semifinales de la Supercopa contra el Real Madrid, señaló: "Para mí es importante porque nos jugamos un título y estando en el Barça jugamos para ganar títulos. Por eso es un partido muy importante"

"Cuando vienes al Barça te tienes que exigir competir por ganar y creo que tenemos un equipo para competir por todos los títulos, vamos a por todo", afirmó antes del acto de presentación de la Liga Endesa.

Núñez aseguró que tiene "mucha ilusión" y "muchas ganas de jugar", y destacó que decidió incorporarse al equipo azulgrana porque apostó por él.

"Es gente que me ha acogido muy bien, que me está tratando bien. Me gusta que todos vamos en el mismo sentido y que todos queremos ganar, tenemos muchas ganas. Todos los fichajes son muy buenos, si están ahí es porque son muy buenos. En el vestuario conocía a muchos, sobre todo de la selección, y eso ha hecho que todo sea más fácil", declaró.

"Tengo muchísimas ganas de jugar. En los dos veranos anteriores no he parado y en este que he estado más tranquilo he tenido tiempo para recuperar ciertas molestias que tenía y para descansar. Voy con las pilas cargadas, estoy contento", manifestó ante los medios.

Asimismo, opinó que hacen un juego "divertido" que le atrae mucho y habló acerca de cómo vivió el 'draft' de la NBA y de sus opciones de jugar allí algún día: "Fui, estuve dos días y me volví. Pero fue una experiencia chula, es chulo de vivir. Vamos poco a poco, mi intención es vivir el día a día. Hacer un buen año aquí, mejorar y disfrutar del baloncesto. No pienso más allá". EFE

cmg/ism