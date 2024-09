Nolan Beddiaf y Maite Ancín se llevan la maratón de patinaje Pamplona-Puente la Reina

Pamplona, 15 sep (EFE).- El patinador francés del EOSkate World Team Nolan Beddiaf y la navarra Maite Ancín han logrado el triunfo en la meta de Puente La Reina de la XV Maratón que une Pamplona con la citada localidad.

Una maratón de gran interés para los corredores por ser de las pocas que sale de una localidad y llega a otra distinta en lugar de disputarse en un circuito cerrado.

El francés ha batido el récord de la prueba, que era de 2017, parando el reloj en 1:03:11 horas, bajando 14 segundos el mejor tiempo. Beddiaf ha explicado, en declaraciones para la retransmisión de la prueba, que ha sido "una buena carrera", con "el paisaje más increíble como siempre".

Su estrategia ha pasado por hacer una primera subida "fuerte" para "ver quién estaba en forma" y después intentar apretar en cada subida. "El ritmo en el grupo que íbamos era bueno, con el viento favorable. Las subidas lo hacen todo aquí", ha explicado, un Beddiaf que cree que ha sido una prueba, en términos generales, mejor que la del año pasado.

La patinadora Maite Ancín ha parado el crono en 1:10:07 horas, bajando en dos minutos el récord femenino de la prueba: "Estoy muy contenta, ha sido más dura que el año pasado".

Ancín ha considerado la carrera de este año "de las más duras", ya que el grupo en el que iba le llevaba "a un ritmo muy alto". "Hemos sacado fuerzas de donde no hay. Me he guardado las fuerzas para las subidas", ha declarado.

La carrera, de 42 kilómetros de distancia, ha arrancado en Pamplona, a las 10 horas desde la calle Bosquecillo y han participado unos 300 patinadores. Los primeros patinadores han llegado pasada la primera hora a Puente la Reina, tras recorrer Zizur, Paternáin, Ororbia, Ibero, Etxauri, Ciriza, Belascoáin, Orendáin y Artazu, con varias subidas importantes.

El tiempo máximo estipulado para completar la prueba era de dos horas y media. Aunque la P2P está considerada de nivel técnico medio, está abierta a todos los niveles y es una de las maratones más atractivas del panorama internacional.

Es por ello que entre los participantes hay deportistas llegados de Europa, América y Asia, de países como Canadá, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Georgia o Irán, además de varios países europeos. La presencia femenina alcanza el 30 %, según los datos aportados por la organización, cifra que aumenta año tras año. EFE

