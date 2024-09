Sumar cree que "no se entendería" que Junts "torpedeara" los Presupuestos y confía en mantener el apoyo del PNV

La portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, cree que "no se entendería" que Junts "torpedeara" la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado si finalmente mantiene su negativa a aprobar en el Congreso de los Diputados la senda de déficit y el conjunto de las cuentas públicas que el Gobierno está decidido a presentar a la Cámara Baja. Según ha defendido la diputada de los 'comunes' este sábado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, si los de Carles Puigdemont rechazan los objetivos de estabilidad estarían dispuestos a perder "más de 500 millones de euros" de capacidad económica para la comunidad autónoma por parte de un partido que no duda de que "quiere a Cataluña, aunque sea de otra manera". En el caso de que Junts tumbara el techo de gasto en el Congreso, Vidal admite que, a pesar de que no ser un trámite "necesario", estaría condicionando el resto de la negociación ya que el Gobierno vería limitada su capacidad para distribuir determinados recursos entre la comunidades autónomas. "Quiero pensar de que tendrán tiempo para reflexionar en los intereses de los catalanes", ha valorado. Preguntada por una hipotética quiebra del bloque de investidura y la continuidad de la legislatura, Vidal ha dicho que "siempre existe margen para seguir adelante", pero también ha admitido que los Presupuestos "son fundalmentales" ya que, en estos momentos y bajo su punto de vista, existen servicios como la sanidad pública que requieren de una "mayor aportación presupuestaria". MANTENER EL APOYO DEL PNV Con respecto del voto a favor del PNV de esta semana a la iniciativa del PP para el reconocimiento del opositor venezolano Edmundo González como ganador de las elecciones en el paíz latinoamericano, la portavoz de Sumar lo enmarca en la "preocupación" entre los jeltzales por el ascenso de EH Bildu en las últimas elecciones autonómicas. "El PNV es uno de los partidos con más sentido de Estado, consciente y sensible en algunas materias sociales y que sabe que lo mejor para Euskadi es un Gobierno progresista", ha comentado. PACTO CON ERC En cuanto al acuerdo sobre financiación entre el Gobierno y ERC y preguntada sobre si se puede considerar un concierto económico semejante al del País Vasco, Vidal ha defendido una nueva estrategia de financiación autonómica y avanzar hacia un sistema que permita a las regiones "tener un poco más de soberanía, pero que mantenga la solidaridad interterritorial". "Cataluña ha abierto el melón después de una década perdida", ha aseverado para añadir que, en estos momentos, se "necesita" cumplir el acuerdo para "recuperar" las relaciones entre el Gobierno central y autonómico.

