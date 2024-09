La cinta 'Justicia artificial' explora los peligros de ser sentenciado por un algoritmo

Silvia García Herráez

Madrid, 12 sep (EFE).- ¿Podría la sociedad española disfrutar de un sistema judicial racional, justo y ordenado controlado por máquinas?, se pregunta Simón Casal en la película 'Justicia artificial', que explora los problemas de este escenario. "Igual que se puede corromper a un juez, se puede hackear un algoritmo", reflexiona en declaraciones a EFE.

Protagonizado por Verónica Echegui, Alberto Ammann, Tamar Novas y Alba Galocha, la cinta lleva al espectador al límite de sus creencias sobre la tecnología y la moralidad. En este sentido, Ammann destaca a EFE que en su opinión una IA "jamás podrá hacer justicia".

"La inteligencia artificial puede ayudar a agilizar mucho papeleo, como lo está haciendo ya, porque la justicia se encuentra colapsada, pero creo que a la hora de impartir realmente justicia una máquina no podría hacerlo. Nuestro futuro no puede depender de ello, no podemos delegar los poderes de la democracia y confiar ciegamente en una inteligencia artificial. La tecnología tiene que estar al servicio del ser humano, no al revés", afirma.

Asimismo, el director del filme, apunta que por un lado, este tipo de sistemas artificiales podrían ofrecer soluciones por ejemplo para solventar los problemas de burocracia, pero no ir más allá. Antes de la película, Casal realizó un documental sobre el tema con el mismo título en el que entrevistaba a jueces, filósofos e investigadores, lo que le ayudó a elaborar el guion.

Y es que, según insiste Ammann la problemática también reside en las personas que crean esos softwares. "Es como cuando aceptas las cookies de una página web, desarrollarán la inteligencia artificial en base a nosotros y nos juzgarán en base a lo que somos, estudiarán nuestros comportamientos, fotografías, gustos, etc", opina.

En esta línea, Echegui recuerda que, en Estados Unidos se usa el COMPAS, un algoritmo que refleja las posibilidades de reincidencia, y que se ha demostrado que tiene un sesgo racial que perjudica a los negros. "El algoritmo no es más fiable que cualquier humano sin preparación. Hay un montón de decisiones críticas que no se deberían automatizar", incide.

En el filme, Thente es la inteligencia artificial que se pretende introducir en los tribunales, y para ello, la reconocida jueza Carmen Costa, el personaje de Echegui, colaborará comparando su experimentado criterio con las decisiones que toma el algoritmo.

El Gobierno prepara un referéndum para aprobar un sistema de Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia, prometiendo que con ello se automatizará y despolitizará. Sin embargo, desaparición de la creadora del sistema y las sospechas de Costa ponen en peligro las intenciones oficiales.

"La película pretende hacer reflexionar sobre los peligros de aquello que estamos creando. Somos nosotros quienes estamos aceptando que otros rijan nuestras vidas. Y da un poco de vértigo, porque creo que si ahora hubiera un referéndum una gran parte de la población diría que sí”, declara Ammann.

La actriz confiesa que para realizar su papel contó con la ayuda de una jueza de La Coruña, una experiencia que ha descrito como enriquecedora e interesante, ya que vio como ésta "realmente se preocupaba por las consecuencias de sus decisiones sobre los demandantes y los acusados". EFE

