Vox afirma que Moreno "ni afronta problemas ni ofrece soluciones" en educación y sólo "perpetua el modelo del PSOE-A"

El portavoz del Grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha denunciado este miércoles que el Gobierno de Juanma Moreno ni "afronta problemas ni ofrece soluciones" en en relación con el sistema educativo, sino que sólo "perpetua el modelo de gestión" del PSOE-A. En rueda de prensa, Gavira se ha mostrado convencido de que con la nueva consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, no van a llegar las soluciones, sobre todo, tras sus "desafortunadas" declaraciones de ayer, en la que "vino a decir que no se utilizaron los 112 millones de euros del Gobierno central para crear plazas públicas de 0 a 3 años en Andalucía porque se lo pedían empresas privadas", es decir, que "el sector privado es el que condicionaba al Gobierno andaluz para la creación de esas plazas". "Vino a decir también que el modelo que aplica hoy al PP es el mismo que aplicaban los socialistas", según Gavira, para quien la consejera se quedó "tan ancha, como si el Gobierno del que forma parte no tuviese responsabilidades". Para el portavoz de Vox, el Gobierno de Moreno "ni afronta problemas ni ofrece soluciones, y lo único que hace es perpetuar el modelo de gestión que tenían los socialistas", algo que ya "reconocen abiertamente". Ha insistido en que las declaraciones de Castillo eran "muy graves" porque vino a reconocer que "las políticas se las marcan las empresas privadas, que el modelo de gestión es socialista y que ni van a preocuparse ni ocuparse de un problema tan importante para el futuro de la educación pública en Andalucía, como es la natalidad". En este sentido, Manuel Gavira, ha denunciado la "falta de argumento y de políticas" que tiene el Gobierno andaluz para frenar la preocupante caída de la natalidad en la región, asegurando que, "dentro de nada dirá que la inmigración es necesaria para salvar el sistema educativo público". "Entre que Moreno reconoce su incapacidad y que tiene una consejera declarada abiertamente abortista, en Andalucía tenemos una administración absolutamente desinteresada en que la natalidad en nuestra tierra crezca", ha advertido Gavira.

