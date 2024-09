Efemérides del 12 de septiembre

En un 12 de septiembre, pero de 1827, "El Mercurio", el periódico más antiguo en circulación de Chile, se funda en la ciudad de Valparaíso.

Otras Efemérides:

1502.- El navegante Cristóbal Colón se convierte en el primer europeo en llegar a las costas de la actual Nicaragua.

1827.- "El Mercurio", el periódico más antiguo en circulación de Chile, se funda en la ciudad de Valparaíso.

1848.- Suiza se convierte en un estado federal mediante una modificación de la Constitución.

1860.- El aventurero estadounidense William Walker, que cinco años antes se había hecho proclamar presidente de Nicaragua, es fusilado en Honduras.

1910.- El compositor y director de orquesta austriaco Gustav Mahler estrena la Sinfonía número 8 en Munich (Alemania).

1923.- Rhodesia del Sur, actual Zimbabue, se convierte en colonia autónoma de la corona británica.

1943.- Un comando de las SS alemanas libera al dictador italiano Benito Mussolini de su prisión en el monte Gran Sasso, a cien kilómetros de Roma.

1949.- El doctor Theodor Heuss es elegido presidente de la nueva República Federal Alemana, el sector germano occidental posterior a la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial

1953.- El senador estadounidense John F. Kennedy y Jacqueline Bouvier se casan en la iglesia St. Mary en Newport (Rhode Island).

1958.- El físico Jack S. Kilby presenta en Estados Unidos el primer circuito integrado (microchip), base de la tecnología moderna.

1959.- La popular serie televisiva Bonanza se estrena en Estados Unidos.

1970.- El Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP) estalla en Dawson´s Field, un aeródromo del desierto jordano, los tres aviones de pasajeros que habían secuestrado, tras liberar a todos los rehenes.

1972.- El japonés Go Nagai publica el manga “Mazinger Z”convertido posteriormente en popular serie televisiva.

1974.- Haile Selasie, el último emperador de Etiopía, es derrocado por un golpe militar y encarcelado en Addis Abeba.

1975.- La banda británica Pink Floyd publica su noveno álbum, "Wish you were here", uno de los álbumes más vendidos de la historia.

1980.- El general Kenan Evren, jefe del Estado Mayor del Ejército turco, da un golpe de Estado e instaura un régimen militar.

1989.- El primer ministro polaco Tadeusz Mazowiecki constituye el primer gobierno no comunista del país desde la II Guerra Mundial.

1992.- El transbordador espacial "Endeavour" es lanzado al espacio, con una tripulación que incluye al primer matrimonio de astronautas, la primera astronauta afroamericana y el primer astronauta japonés.

2003.- El Consejo de Seguridad de la ONU levanta las sanciones impuestas a Libia por los atentados contra dos aviones con pasajeros en 1998 y 1999.

2005.- Israel culmina la retirada completa de su personal militar en la franja de Gaza y pone fin a su presencia en la zona desde 1967.

2006.- La red de intercambio de archivos P2P eDonkey cierra definitivamente tras las denuncias de la industria discográfica por violación de derechos de autor.

2007.- El depuesto presidente de Filipinas Joseph Estrada es condenado a cadena perpetua por corrupción.

2013.- El presidente de Siria, Bashar al Asad, acepta poner las armas químicas bajo control internacional en respuesta a la propuesta de Rusia.

2014.- El atleta paralímpico surafricano Oscar Pistorius es declarado culpable de homicidio culposo por la muerte a tiros de su novia, la modelo Reeva Steenkamp.

2016.- El opositor cubano Guillermo Fariñas, Premio Sajarov 2010 del Parlamento Europeo, abandona la huelga de hambre y sed tras 54 días.

2019.- La justicia estadounidense deniega por segunda vez la libertad al expresidente peruano Alejandro Toledo, acusado de corrupción.

2020.- El Gobierno afgano y los talibanes inician las negociaciones de paz en Doha (Catar), 19 años después de la invasión estadounidense.

2022.- Fuerzas ucranianas liberan la mayor parte de la región de Jarkov, en la mayor derrota desde la invasión.

NACIMIENTOS

1888.- Maurice Chevalier, cantante y actor francés.

1913.- Jesse Owens, atleta estadounidense, cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín.

1944.- Barry White, cantante estadounidense.

1954.- Vicente Belda, ciclista español.

1973.- Paul Walker, actor estadounidense.

1980.- Yao Ming, baloncestista chino.

1981.- Jennifer Hudson, actriz y cantante estadounidense.

1994.- Kim Nam-joon “RM, músico surcoreano.

DEFUNCIONES

1977.- Steve Biko, activista sudafricano contra el apartheid.

1981.- Eugenio Montale, escritor italiano.

1992.- Anthony Perkins, actor estadounidense.

1993.- Raymond Burr, actor canadiense.

2003.- Johnny Cash, cantante estadounidense.

2008.- David Foster Wallace, escritor estadounidense.

2009.- Norman Borlaugh, científico estadounidense, Nobel de la Paz.

2010.- Claude Chabrol, cineasta francés.

2013.- Ray Dolby, ingeniero estadounidense, inventor del sistema de sonido.

2014.- Ian Paisley, reverendo y político norirlandés.

2017.- Edith "Edie" Windsor, activista estadounidense, defensora de los derechos LGBT.

2020.- Frederick "Toots" Hibbert, músico jamaicano, miembro de los "Toots & The Maytals".

2022.- Ramsey Lewis, pianista y compositor de jazz estadounidense. EFE

doc/alf