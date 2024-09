Podemos replica a Sánchez que es "imposible" gobernar sin PGE ni capacidad de armar mayorías en el Congreso

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha advertido al presidente del Gobierno que sin nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y sin capacidad de armar mayorías parlamentarias "va a ser muy difícil que continúe la legislatura" se antoja "imposible" seguir gobernando. Así lo ha indicado en rueda de prensa en el Congreso en referencia a las declaraciones del Jefe del Ejecutivo el sábado durante el Comité Federal del PSOE, donde proclamó que el Gobierno seguirá avanzando con o sin apoyo del poder legislativo. Unas palabras que ya fueron duramente criticadas ayer por la formación morada, que denunció "tics autócratas" por parte de Sánchez. Sánchez Serna ha censurado la postura de Sánchez, que trata a los diputados del Congreso como si fueran un "adorno", y que aunque los socialistas quisieran tener mayoría absoluta, la realidad es que no cuenta con ella desde 2015 y está obligado a "negociar" y llegar a acuerdos parlamentarios con fuerzas "muy diversas". SOSPECHA DE "EXCUSAS DE SÁNCHEZ" PARA NO HACER NADA "Pedro Sánchez debería saber que es imposible gobernar sin el respaldo del Congreso, salvo que su intención sea no hacer absolutamente nada. Para convalidar decretos, para aprobar proyectos de ley, armar mayorías parlamentarias es una necesidad", ha apostillado el también diputado morado en el Grupo Mixto. Es más, ha desgranado que las alusiones de Sánchez suenan a "excusa" para "justificar la parálisis permanente" en la que, a su juicio, está sumida el Ejecutivo de coalición, que está "haciendo perder una legislatura" a la izquierda y pone la "alfombra roja" para que el PP vuelva a la Moncloa, apoyado por la "extrema derecha". De hecho, ha acusado al PSOE de haber girado a la derecha cuando decidió renovar el Consejo General del Poder Judicial pactando con el PP y de no haber contactado con Podemos este verano para acordar medidas de regeneración democrática. EL APOYO DE PODEMOS ES FÁCIL: AVANCES Y NO APLICAR RECORTES Al respecto, fuentes de la formación morada ahondan en que si el presidente aspira a gobernar sin respaldo del bloque de investidura su posición es "difícilmente sostenible" sin presupuestos y apoyos estables de sus aliados. De hecho, insisten en que no sería comprensible gobernar sin respaldo del Congreso, pues eso solo creará tensión entre los socios y dentro del propio PSOE. Así, el dirigente de Podemos ha insistido en que "es evidente que no va a haber legislatura si el Gobierno no es capaz de armar una mayoría parlamentaria para los Presupuestos o para cada votación", pues es evidente que este Ejecutivo se "asienta" sobre el Parlamento. Por otro lado, ha trasladado al Ejecutivo que si quiere contar con el apoyo de Podemos para las futuras cuentas públicas lo tiene "fácil", dado que basta con presentar unos Presupuestos que no tenga "ningún recorte" y traiga avances sociales. "Gobernar no significa que todo se quede como está", ha sentenciado.

