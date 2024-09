Gobierno de Aragón y las tres diputaciones provinciales trabajarán "unidos" para resolver los problemas del medio rural

El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, y las diputaciones provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, han llegado a un acuerdo para trabajar "unidos" en "plantar cara" a los problemas que afectan al medio rural. "Estamos dispuestos a remar todos juntos en la misma dirección para ayudar a los ciudadanos", ha asegurado el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, antes de explicar las líneas principales del marco del convenio de colaboración que desarrollará el Ejecutivo aragonés junto a las diputaciones provinciales en un plazo de tres meses y cuya aplicación se prevé a principios de 2025. Así, a falta de definir el contenido y la redacción del mismo, resultado de las reuniones periódicas que se iniciarán a partir de ahora entre los representantes del Gobierno de Aragón y las tres instituciones provinciales, el acuerdo se centrará en la aportación de recursos económicos dirigidos a la ampliación de los servicios financieros, digitales, comerciales y de carácter esencial en los pueblos y la mejora de la seguridad allá donde se requiera mediante la subvención de instalación de cámaras de videovigilancia. López ha precisado que el objetivo es que el convenio se convierta en una herramienta "verdaderamente útil" para el medio rural aragonés, añadiendo que supone un "punto y aparte" en la colaboración interinstitucional en Aragón. Todavía no se ha determinado cuál será la aportación económica, pero "serán cifras importantes que permitirán acometer proyectos ilusionantes", ha asegurado. Octavio López ha mantenido este martes una primera reunión con el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero; el de Huesca, Isaac Claver; y el de Teruel, Joaquín Juste, para perfilar la composición de la comisión de trabajo y nombrar a sus representantes. Dicha comisión estará compuesta por tres representantes del Gobierno de Aragón y un representante de cada una de las tres diputaciones provinciales. Después, se han reunido con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien ha transmitido su apoyo a la iniciativa y ha agradecido la disposición a trabajar "de la mano" en la búsqueda de soluciones para frenar la despoblación en el medio rural aragonés mediante la ampliación de servicios. SOLUCIONES PARA EL MEDIO RURAL "Estamos dispuestos a plantar cara todos juntos para solucionar los problemas reales de quienes habitan en el medio rural", ha expresado Octavio López. En este punto, ha confiado en que el futuro protocolo resuelva "de manera eficiente" cuestiones ordinarias como las relacionadas con carreteras y vivienda, así como las extraordinarias, caso de la DANA que ha provocado afecciones en las tres provincias en los últimos días. El consejero autonómico ha asegurado que "se ha acabado el tiempo de los informes" porque es "tiempo de las acciones" y ha adelantado que el desarrollo y cumplimiento de la Ley 13/2023 de dinamización del medio rural de Aragón --impulsada por el anterior Ejecutivo socialista-- será clave, puesto que es "una buena ley y no tenemos que modificarla, sino llevarla adelante". "Es extensa, potente y exige mucho compromiso político y económico", ha opinado Octavio López acerca de la norma, que ha abogado por implementarla "poco a poco" para que tenga un sentido global, ya que recoge la implicación de otras consejerías en planes y programas que tienen que ver con áreas como la sanidad, la educación o la fiscalidad. En próximas fechas se procederá a celebrar la primera de las reuniones de la comisión de trabajo permanente con los representantes de las cuatro instituciones, cuya función desembocará en la redacción de un convenio que se firmará en el mes de diciembre de 2024. UNIÓN EN LAS DIPUTACIONES El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha contrapuesto la "forma deslavazada" en la que se dedican los fondos a despoblación, "sin orientación, estrategia ni coordinación", frente a la nueva iniciativa de colaboración dirigida a "atajar unidos un problema clave y en la misma dirección". Juste ha emplazado a "revertir y compensar a los pueblos, que dieron a las ciudades lo mejor que tenían: capital humano". En esta línea, ha subrayado que la gente "quiere vivir en los municipios pequeños y emprender un proyecto de vida", pero desde las administraciones "tenemos que darles servicios", a pesar de que "es más caro". Por ello, ha elogiado el valor que tiene el nuevo acuerdo alcanzado entre las instituciones aragonesas. Por su parte, el presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, que además es presidente de la Comisión de Despoblación de la FEMP, ha señalado la importancia de "esta colaboración histórica" que "permitirá afrontar de una forma mucho más eficaz el reto demográfico". "En una comunidad como la nuestra, donde más de la mitad de la población vive en Zaragoza, estamos obligados a gobernar para que nuestros pueblos sean capaces de retener población y que dispongan de servicios y herramientas para que resulten atractivos", ha anotado Claver. Asimismo, el presidente de la DPH ha aplaudido la iniciativa: "Trabajando todos juntos de una forma planificada y coordinada, sumando recursos, ideas y talento multiplicamos una suma que tiene que ser motor de impulso para nuestro medio rural". El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha recordado que este "protocolo de intenciones" deriva de una carta que remitió al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 10 de agosto, solicitándole una reunión "para buscar fórmulas de colaboración contra la exclusión financiera en nuestros pueblos". Respecto al futuro acuerdo, Sánchez Quero ha puntualizado: "Vamos a estudiar fórmulas de colaboración en distintos servicios vitales para el medio rural". En concreto, ha adelantado que en cuanto a los cajeros automáticos, en la DPZ hay sobre la mesa una propuesta de Caja Rural de Aragón con distintas opciones para dar respuesta al problema de la exclusión financiera, que propone desde cajeros multifunción hasta oficinas y cajeros móviles. "Desde la Diputación de Zaragoza llevamos muchos años trabajando en los pueblos para que vivir en ellos, por lo menos, no sea sinónimo ni de desidia, ni de abandono, ni malestar; sino de desarrollo, progreso y bienestar, para que tengan los mismos servicios, infraestructuras y mismas oportunidades que los que viven en grandes municipios de población", ha concluido Sánchez Quero. GESTIÓN DE NOLASCO AL FRENTE DE DESPOBLACIÓN Por otro lado, Octavio López ha garantizado que las medidas puestas en marcha en materia de despoblación por el anterior consejero del ramo, el exvicepresidente primero Alejandro Nolasco (VOX) "intentaremos llevarlas a efecto", en la medida en que la situación económica lo permita. Octavio López ha aseverado que se siente identificado con "todas las decisiones" adoptadas por Alejandro Nolasco al frente de Despoblación y no tiene "ningún reproche". Igualmente, ha reconocido los "pocos medios" con los que contaba el exvicepresidente primero del Gobierno de Aragón para esta materia, que tradicionalmente se ha incluido en la cartera de Fomento, de la que se desligó parcialmente por la necesidad de diseñar un Ejecutivo de colación --PP, VOX-- al inicio de la legislatura. Es por ello que, a partir de enero de 2025 --cuando se prevé que se formalice el acuerdo--, "se abre una etapa de ilusión, cooperación y de futuro" marcada por la colaboración interinstitucional, ha finalizado López.

Compartir nota: Guardar Nuevo